Roulotte avvolta dalle fiamme, scatta l’allarme a Mongrando

Sembra proprio che sia andata completamente distrutta la roulotte che, nel pomeriggio di oggi, 21 aprile, è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato nel comune di Mongrando, in un campo, a pochi metri di distanza da un’area boschiva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica dei luoghi interessati dal rogo. Non ci sarebbero feriti.

Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. A chiamare il 112 alcuni passanti che avevano notato un’alta colonna di fumo.