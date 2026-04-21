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CRONACA | 21 aprile 2026, 19:30

Roulotte avvolta dalle fiamme, scatta l’allarme a Mongrando

Sul posto i Vigili del Fuoco, sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

Roulotte avvolta dalle fiamme, scatta l’allarme a Mongrando

Roulotte avvolta dalle fiamme, scatta l’allarme a Mongrando

Sembra proprio che sia andata completamente distrutta la roulotte che, nel pomeriggio di oggi, 21 aprile, è stata completamente avvolta dalle fiamme.  L’allarme è scattato nel comune di Mongrando, in un campo, a pochi metri di distanza da un’area boschiva. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica dei luoghi interessati dal rogo. Non ci sarebbero feriti. 

Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. A chiamare il 112 alcuni passanti che avevano notato un’alta colonna di fumo.

g. c.

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