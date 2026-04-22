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CRONACA | 22 aprile 2026, 09:20

Accoltellato per non aver pagato un debito, operazione anche a Biella: 4 persone in carcere per tentato omicidio

Il 19 dicembre 2024 la violenta aggressione: alla vittima recisa anche l'arteria femorale.

Accoltellato per non aver pagato un debito, operazione anche a Biella: 4 persone in carcere per tentato omicidio

Accoltellato per non aver pagato un debito, operazione anche a Biella: 4 persone in carcere per tentato omicidio

Quattro persone in carcere per il tentato omicidio in concorso di piazza Baldissera, a Torino. L’operazione si è svolta venerdì scorso nel capoluogo piemontese, Leinì, Settimo Torinese e Biella. L’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino nasce da un’aggressione avvenuta la sera del 19 dicembre 2024, quando i militari erano intervenuti all'incrocio tra via Stradella e piazza Baldissera per l’accoltellamento di un marocchino di 53 anni. 

La vittima aveva riportato gravi lesioni, tra cui la recisione dell’arteria femorale, refertate con 45 giorni di prognosi. Le indagini -  condotte attraverso testimonianze, attività tecnica e l’analisi delle immagini di videosorveglianza - hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell'aggressione di identificare i ruoli ricoperti dai quattro arrestati. Tra questi figura, come mandante, un 46enne di origine nordafricana residente da tempo a Torino.

L'uomo per l’esecuzione materiale si sarebbe avvalso di due giovani, entrambi 25enni. Tra i complici, anche un pensionato di 78 anni originario di Catania, accusato di aver accompagnato l’esecutore sul posto e di averne garantito la fuga. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un debito di 30.000 euro non onorato dalla vittima. Gli arrestati sono stati portati presso le case circondariali di Torino e Ivrea, fatta eccezione per il pensionato che si trovava già nel carcere di Biella per altri motivi. 

Cinzia Gatti (Torino Oggi)

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