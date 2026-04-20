Muzzano, vietato il transito ai mezzi motorizzati sulla strada “Salvine di Muzzano”

La Giunta Comunale di Muzzano ha approvato un provvedimento che introduce limitazioni al traffico su una strada di montagna, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza del territorio.

Il riferimento normativo è la Legge Regionale Piemonte 32/1982, modificata dalla successiva 18/2010, che consente a Comuni e Province di interdire il transito dei mezzi motorizzati su strade di propria competenza quando necessario per ragioni ambientali o di sicurezza stradale.

Il provvedimento riguarda in particolare la strada comunale denominata “Salvine di Muzzano”, dove a partire dal 1° maggio 2026 sarà vietato il transito ai veicoli a motore.

La normativa prevede comunque alcune eccezioni: potranno continuare a transitare i residenti, i conduttori e proprietari di fondi agricoli e forestali non raggiungibili da altre vie, i mezzi autorizzati per il controllo della fauna selvatica e, nei giorni consentiti, i soggetti in possesso di regolare autorizzazione venatoria.