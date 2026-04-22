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Valle Cervo | 22 aprile 2026, 07:20

Centri estivi, se ne parla in Valle Cervo: riunione dei genitori ad Andorno

Centri estivi, se ne parla in Valle Cervo: riunione dei genitori ad Andorno (foto di repertorio)

Centri estivi, se ne parla in Valle Cervo: riunione dei genitori ad Andorno (foto di repertorio)

Con l’arrivo dell’estate le famiglie cominciano a pensare ai centri estivi. Anche in Valle Cervo dove avrà luogo una riunione con i genitori, prevista alle 18.30 di venerdì 24 aprile nell’oratorio di Andorno Micca. Un momento utile per conoscere il programma futuro, fare domande e capire tutti assieme come organizzare al meglio un’estate indimenticabile per i giovani della vallata.

g. c.

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