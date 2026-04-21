Pallavolo, SPB - La Serie D ci crede ancora

È stato un altro weekend di emozioni forti per il settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La rincorsa della M-AppHotel SPB non si ferma. I ragazzi di coach Simone Marangio hanno conquistato la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite di Serie D, grazie al 3-1 del PalaPajetta nello scontro diretto contro Alto Canavese Volley . Tre giornate alla fine, tre punti da recuperare: proviamoci!

Ultime uscite stagionali nel campionato Under18 UISP. La Aiazzone Impresa di Costruzioni SPB si è congedata dal campo di casa della “Lamarmora” con l’ennesima vittoria. Gli arancioblù hanno superato per 3-1 la Pallavolo Torino Granata , e adesso attendono la trasferta contro la capolista Sant’Anna Volley.

Esordio nella fase regionale Under13 per i bi-campioncini territoriali del Lanificio di Sordevolo SPB. Che partita pazzesca al PalaPajetta: due volte avanti nei set, i nostri giocatori hanno dovuto capitolare al tie-break contro la forte Pallavolo Val Chisone . Ben tre parziali si sono chiusi con lo scarto minimo. Il percorso continua.

SERIE D

Serie D Girone A – 23° giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Alto Canavese Volley 3-1

(25-23/25-22/17-25/25-13)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 1, Pietropoli, Grosso 2, Ressia 3, Shapkin 6, Crepaldi, Colombara 5, Termini, Benanchietti 13, Ramella Pezza P., Caligaris 6, Rolando 18, Castrovilli (L1), Vigna (L2). Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Inevitabilmente, nello staff siamo tutti felicissimi per questo ulteriore passo positivo. A livello personale, non ne sono stupito. Quando si ha a che fare con gruppi così giovani e in questo tipo di campionato, è ovvio che – almeno all’inizio – ogni sfida sembri impossibile. Poi, piano piano, viene fuori il lavoro. L’esperienza cresce, l’errore si abbassa, alcune situazioni si gestiscono meglio: è la naturale conseguenza di qualsiasi percorso giovanile. Tutto quello che stiamo costruendo è ancor più avvalorato dalle continue assenze per infortunio che stanno caratterizzando questo periodo, in cui peraltro si sono sommati anche gli impegni e le gite scolastiche. Trovare continuità, tenere alto e costante il livello del lavoro, non è assolutamente semplice. Nonostante tutto siamo in linea, ci stiamo difendendo molto bene e questa filosofia ci guiderà fino alla fine: con entusiasmo, con la capacità di allenarci e gestire le gare in modo sereno - come deve essere! – senza alcun tipo di pressione. Insomma, provando a goderci il più possibile questi risultati positivi».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 21° giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB – Pallavolo Torino Granata 3-1

(25-20/25-19/21-25/25-19)

Coach Alberto COLOMBO: «È stata una discreta prestazione, soddisfacente dal punto di vista dell’impiego di tutti i giocatori e in particolare dei 2011, che non hanno assolutamente sfigurato. Un match giocato a tratti bene e a tratti un po’ male, però questa alternanza di giocatori comporta necessariamente una flessione negli automatismi di squadra. Il lavoro prosegue, i ragazzi comunque stanno migliorando e questo è il dettaglio più importante. Ci prepariamo ad affrontare il Sant’Anna, la prima in classifica: vedremo come andrà e alla fine tireremo le somme. Ripeto, la crescita dei ragazzi è sotto gli occhi di tutti e questa è la cosa fondamentale».

UNDER13

Under13 Fase regionale – 1° giornata

PalaPajetta di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Val Chisone 2-3

(25-18/24-26/25-23/18-25/14-16)

Coach Leonardo NICOLO: «Uscire sconfitti per 3-2 dopo una battaglia simile lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché a decidere la partita sono stati pochissimi palloni. In questa fase regionale ci sono singoli giocatori dal livello – fisico e tecnico – decisamente superiore: ogni errore si paga e non ci si può permettere la minima distrazione. Dobbiamo cercare di essere molto più precisi in ogni fase. Abbiamo sperimentato un nuovo modo di giocare, anche se purtroppo – per problemi di tipo logistico – non abbiamo potuto affinare i meccanismi e le posizioni in campo. In questa gara abbiamo pagato proprio sulla tenuta tattica. È un segnale chiaro: a questi livelli la determinazione non basta, serve un ordine millimetrico. Alla prossima partita mancano due settimane, che sfrutteremo per lavorare sodo, arrivare più preparati e giocarcela meglio».

Aggiunge coach Simone MARANGIO: «È iniziato il percorso regionale, contro le migliori squadre del Piemonte. Val Chisone era ben attrezzato, con un ragazzino che ha fatto la differenza. La gara però è stata a tratti combattuta e a tratti dominata da noi. Quello che non ci ha permesso di portare a casa una vittoria è il fatto che in certe situazioni – anche abbastanza semplici – occorre un ulteriore rodaggio. Ciò è dovuto al poco tempo che abbiamo avuto per allenare il gruppo. Abbiamo tentato un modulo di gioco evoluto e ambizioso, i ragazzi sono stati molto bravi e a quell’età non è scontato adattarsi a sistemi e ruoli che durante l’anno non si è potuto coltivare in maniera troppo assidua. Di contro, chi gioca in modo basico e solo per ottenere il risultato, ci limita. Rimango convinto che il percorso intrapreso sia quello corretto, abbiamo comunque dato battaglia fino alla fine e non abbiamo mai subito in maniera importante l’avversario, se non per i colpi di un singolo. Se devo fare un confronto, credo che la nostra filosofia sia un punto a favore: noi dello staff siamo assolutamente contenti della reazione dei ragazzi, ci auguriamo sia di buon auspico per questa stagione e soprattutto per il loro futuro».

MINIVOLLEY

Al Palasport di Lessona si è tenuta la seconda tappa del concentramento S3 del Minivolley targato PGS. I piccoli pallavolisti della Conad SPB hanno avuto modo di giocare e divertirsi, assistiti dai nostri coach Martina Cammarata e – direttamente dalla prima squadra – Bryan Despaigne.

Coach Martina CAMMARATA: «Per i nostri mini-atleti si è trattato di un bellissimo pomeriggio, di grande divertimento: si sono disputate tante gare e siamo anche riusciti a terminare sul podio. Sono davvero molto contenta dei progressi fatti dai bambini, che cominciano ad avere più autonomia in campo e al contempo evidenziano una maggiore sicurezza nello sviluppo delle fasi di gioco. Fa piacere anche notare la soddisfazione dei genitori presenti in palestra, speriamo di vederli sempre numerosi a sostenere le nostre squadre».