Cadetti, Under 18 16 e 14: tutte le prove di Biella Rugby

CADETTA

18.04.26 a Biella Rugby v Volvera 58-7 (20-0)

Mete: M. Silvestrini (4), Castello, Agnolio, Fusaro, Faiella, Besso. Trasformazioni: Poli (3), Cerchiaro (2). Calci di punizione: Poli

Biella Rugby: Negro (48’ Longo); Tosetti, Cerchiaro, Castello, Poli (62’ Pagliano); Casini, Fusaro (53’ Besso); Givonetti (cap.) (36’ Vaglio Moien), Borghiani (41’ Grandi), Protto; Buturca, L. Silvestrini (48’ Bottero); Agnolio, Bortolot, M. Silvestrini (30’ Faiella).

Davide Vaglio Moien, coach: “Buona partita per i nostri ragazzi. Era importante portare a casa cinque punti in classifica ed è stato fatto. Partita dinamica, i ragazzi hanno cercato di mettere in campo tutto quello che abbiamo provato in settimana, soprattutto sul lato offensivo. Nonostante il risultato, Volvera non ha mai mollato e ha giocato fino all’ultimo secondo”.

UNDER 18

18.04.26 Cus Genova v Biella Rugby 39-12 (20-12)

Mete: Grillenzoni (2). Trasformazioni: Salussolia

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Parnenzini, Baiguera, Salussolia (61’ Dal Molin); Meneghetti, Bocchino; Zavarise, Protto, Rossi (cap); Perju, Bredariol; Borio (61’ Rossi), Ferro, Curatolo.

Nicola Mazzucato, coach: “Giornata molto negativa per i ragazzi della 18. Dopo aver segnato due mete nei primi cinque minuti, che facevano ben sperare, non si è visto nient'altro di buono. Il merito va dato anche alla squadra di Genova che ha dominato in tutte le fasi di gioco. Rimangono altre tre partite da giocare e dovremmo rimboccarci le maniche, alzare la testa e con molta umiltà esprimere un gioco più determinato”.

UNDER 16

18.04.26 a Grugliasco, Cus Torino v Biella Rugby 33-41 (7-40)

Mete: Di Balducci (5), Di Girolamo, Gobbi. Trasformazioni: Bertone (3).

Biella Rugby: Grillenzoni; Salussolia (65’ Dal Molin), Baiguera, Pavesi, Parnenzini; Meneghetti, Bocchino; Protto, Deni (60’ Perju), Rossi (cap.); Avanzi, Bredariol; Borio (60’ L. Rossi), Ferro, Curatolo.

Andrea Caputo, coach: “Si è rivelato più duro del previsto il penultimo turno di campionato per U16 BRC. Caldo, troppa poca concentrazione, qualche infortunio e un CUS Torino mai domo stavano per giocare un brutto scherzo ai giovani biellesi. Sotto di punteggio fino a metà secondo tempo, alla distanza hanno avuto la forza di andare sul 41-33”.

UNDER 14

18.04.26 a Recco, Triangolare con: Biella Rugby, Cus Genova e Recco

Risultati: Cus Genova - Brc 21-0; Pro Recco - Brc 7-10, Pro Recco- Cus Genova 0-

Classifica: 1 Cus Genova, 2 Brc, 3 Recco

Biella Rugby: Armenia; Piacenza, Bolzoni, Botto Poala, Allera; Chiodelli, Andreotti; L.Squara; Garzena, Succio; Masi, Scanavino, Leonzio. A disposizione: Frigerio, Finotto, Spagnolo.

Edo Romeo, coach: “Poco lucidi con il Cus Genova, forse anche per il caldo. Loro molto più organizzati di noi con qualche individualità migliore. Contro Recco un po’ meglio a livello di atteggiamento e tentativi di provare a gestire il gioco come noi vogliamo. Giornata non perfetta, c’è da lavorare ancora su alcuni aspetti e lo faremo”.