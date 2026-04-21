MTB Riverosse, ottimo avvio di stagione: 2° posto a Castelletto Cervo FOTO

Ottimo avvio di stagione per i giovanissimi delle RiveRosse, protagonisti domenica 19 aprile a Castelletto Cervo nella prima prova del Challenge Regionale Piemonte di cross country a squadre, appuntamento che ha visto al via oltre 150 giovani atleti provenienti da tutta la regione.

La squadra si è distinta in tutte le categorie, evidenziando fin dalle prime uscite una buona condizione generale e una preparazione solida, nonostante per molti si trattasse della prima gara stagionale. Il percorso, tecnico e particolarmente impegnativo, ha rappresentato un banco di prova significativo: un tracciato caratterizzato da continui rilanci e da pochissimi tratti nei quali fosse possibile recuperare fiato.

Una sfida affrontata con determinazione da tutto il team, premiata da un risultato di rilievo: le RiveRosse hanno infatti conquistato il secondo posto nella classifica a squadre, a pari punti con la formazione vincitrice della UA, a conferma del livello raggiunto dal gruppo.

Tra le prestazioni individuali spicca quella di Francesco Guarino nella categoria G5, autore di una gara combattuta e chiusa con una splendida vittoria. Da segnalare anche la prova dei tre piccoli della categoria PG – Diego Sberse, Giorgia Mastrapasqua e Lorenzo Mersi – che hanno affrontato la giornata con entusiasmo e determinazione.

Concentrazione, impegno e costanza hanno rappresentato i principali punti di forza della squadra, insieme al lavoro svolto dagli allenatori, impegnati a seguire con passione e continuità la crescita sportiva dei ragazzi.

La stagione è soltanto all’inizio, ma i primi riscontri lasciano già intravedere prospettive positive per il prosieguo dell’annata.

Classifiche di giornata

PG: Diego Sberse, Giorgia Mastrapasqua, Lorenzo Mersi

G1 femminile: Agata Toniolo, 2° posto

G2: Giorgio Benacchietti, 3° posto

G3: Simone Mastrapasqua, 2° posto; Alberto Fois, 3° posto; Diego Zaccanino, 8° posto

G4: Tommaso Mersi, 1° posto; Pietro Benacchietti, 4° posto; Pietro Vercelloni, 5° posto

G5: Francesco Guarino, 1° posto; Andrea Comazzo, 3° posto; Leonardo Della Vecchia, 5° posto; Leonardo Zumella, 7° posto; Leonardo Mattiazzo, 10° posto

G6 pari: Matteo Masieri, 9° posto

G6 dispari: Ludovico Milesi, 10° posto

G6 femminile: Amelia Toniolo, 5° posto