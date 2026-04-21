Buoni risultati per la Ginnastica Biella

Venerdì 17 aprile si è svolta a Terni la terza prova del Campionato di serie B Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile. Le Ragazze di Ginnastica Biella, Anna De Filippis, Agnese Vella, Veronica Pastorato ed Eleonora Ghione, con i colori della Società Tigers Academy di Pianezza, hanno dato il massimo per garantire un buon risultato della squadra.

Il lavoro svolto in allenamenti congiunti ha dato i suoi risultati, con un miglioramento generale delle prestazioni della squadra, che di prova in prova ha continuato a migliorarsi, con soddisfazione del “gruppo biellese”, accompagnato in campo gara dalla tecnica Irina Sitnikova. In particolare si è distinta Veronica, con un buon punteggio al Corpo Libero.

Al termine della gara, Tigers Academy si è classificata ottava, che conferma l’ottavo posto in classifica generale sulle tre prove fin qui disputate. Tra quattro settimane a Bergamo si disputerà la quarta ed ultima prova in programma del campionato.