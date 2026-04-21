Basket femminile, la BFB vede la salvezza

La vittoria di domenica sera sul parquet di Arona avvicina la squadra biellese alla conquista della permanenza in Serie B, direttamente al primo turno.

Come lo scorso anno, il primo accoppiamento degli spareggi salvezza non è stato clemente con la formazione del Basket Femminile Biellese.

Arona, dopo un inizio di stagione difficile, con una sola vittoria proprio contro le laniere, ha dimostrato una crescita esponenziale arrivando al quinto posto del girone salvezza.

Avversario che sempre ha messo in difficoltà le ragazze di coach Berretti, anche domenica sera ha tenuto testa alle ospiti biellesi. Per più di metà gara in campo è regnato l'equilibrio e, solo nella parte finale del match, Biella è riuscita a scavare il solco che ha permesso di portare a casa la partita di andata 49 a 41.

"Otto punti possono sembrare tanti - dicono dalla dirigenza - ma nel basket in realtà sono poco più di niente. È comunque un piccolo tesoretto da sfruttare, senza accoccolarsi sugli allori, venerdì prossimo nella gara casalinga di ritorno. Alle nostre ragazze servirà il supporto di tutti, soprattutto del pubblico biellese che mai ha fatto mancare la vicinanza. Il nostro obiettivo, quello di riconfermarci in Serie B, sembra ad un passo. Sta alle nostre ragazze rimanere concentrate e portare a casa un altro meraviglioso successo, facendoci ancora una volta essere orgogliosi di loro".

Tutti quindi convocati sugli spalti del palazzetto Verrone per vivere venerdì sera un'altra pagina di storia di basket biellese.

BASKET ARONA - BFB: 41 - 49 (14-14/19-23/34-32). Bfb: Viola ne, Habti 3, Senesi 8, Peretti ne, Guzzon 9, Trucano 9, Tombolato 4, Raga 14, Rabbachin 2, De Luca. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Rabbachin.