Rally & Co impegnata sia nel Rally Storico che nel moderno in occasione del Vigneti Monferrini giunti alla 3° edizione storica e 9° moderna.
Sulla consueta Porsche 911 al via Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che punteranno ad una posizione di prestigio del podio vista la velocità della coppia biellese mentre il navigatore della scuderia Giuliano Santi affiancherà in gara il giovane Nicolò Ciancia su di una Renault Clio in categoria rally 5.
Partenza ed arrivo domenica 19 a Canelli in provincia di Asti dopo aver percorso 66 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali tra cui la lunga Loazzolo di 12 km ripetuta due volte
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Motori | 15 aprile 2026, 09:10
Doppia sfida per Rally & Co
Rally & Co impegnata sia nel Rally Storico che nel moderno in occasione del Vigneti Monferrini giunti alla 3° edizione storica e 9° moderna.
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