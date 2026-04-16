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Benessere e Salute | 16 aprile 2026, 12:32

Farmaci a domicilio grazie agli Angeli in Moto

Farmaci a domicilio grazie agli Angeli in Moto

Farmaci a domicilio grazie agli Angeli in Moto

La prestigiosa villa di Via Malta a Biella ha fatto da cornice alla firma del protocollo di intesa tra il Fondo Edo Tempia e l'Associazione Angeli in Moto.

L'accordo siglato il 27 marzo in un luminoso pomeriggio di primavera,  si è svolto in presenza della Presidente del Fondo Sig.ra Viola Erdini, il responsabile della sezione Angeli in Moto di Biella Vercelli Rino Cavagna, il Coordinatore dei volontari Salvo Trigona e della segretaria Alessandra Mancini.

Questa collaborazione nasce dal desiderio condiviso di essere un punto di riferimento per la comunità e le fragilità oncologiche del territorio.

Angeli in Moto saranno attivi nella consegna farmaci a domicilio, trasporto di materiale ad uso del Fondo e supporto per le varie iniziative benefiche che si svolgeranno sul territorio.

Farmaci a domicilio grazie agli Angeli in Moto

Farmaci a domicilio grazie agli Angeli in Moto

c.s., s.zo.

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