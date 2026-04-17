Biella Motor Team schiera i suoi assi al Rally Vigneti Monferrini

La scuderia Biella Motor Team si prepara a un fine settimana di alta intensità agonistica. In occasione del 9° Rally Vigneti Monferrini (valido per la Coppa Rally Zona 2) e del 3° Rally Vigneti Monferrini Storico, in programma per il 18-19 aprile a Canelli (AT), il sodalizio biellese presenterà ai nastri di partenza un nutrito gruppo di equipaggi, pronti a dare battaglia tra le vigne del Monferrato.

I primi a partire con il numero 31 sono Stefano Serini e Sara Poletti: l'equipaggio ossolano punterà alla classe N4 a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo IX. Passo tecnologico in avanti per Massimo Lombardi ed Erika Bologna (numero 33): lasciano la Peugeot 208 che ha dato loro tante soddisfazioni per la nuova Lancia Ypsilon Rally 4. Una sfida interessante in una delle classi più competitive del rally. Nicolò Ciancia Mercandino e Giuliano Santi saranno presenti in classe Rally 5 con la Renault Clio numero 51 decisi a ben figurare in una classe sempre agguerrita. Daniele Alessandro e Luca Biasioli (numero 77) difenderanno i colori della Biella Motor Team nella classe RS 2.0 al volante di una Renault Clio Williams, cercando di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute del sabato. Nella stessa classe se la vedranno con il navigatore Domenico Saltarella in gara sulla Opel Astra GSi numero 78 al fianco di Diego Martinelli. Infine Davide Pantone e Alberto Minacci saranno al via nella classe R.S. Plus 1.6 con la Citroën Saxo VTs numero 84.

Nel 3° Rally Vigneti Monferrini Storico, la Biella Motor Team presenta due equipaggi, puntando a risultati di rilievo. Con il 210 ci sono Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo sulla Porsche Carrera RSR del 2° Raggruppamento mentre Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto (numero 214) fanno parte del 4° Raggruppamento con la loro Opel Corsa GSi.

La scuderia si presenta dunque con un mix equilibrato di esperienza, gioventù e vetture iconiche. "Siamo orgogliosi di presentare una squadra così variegata," commenta il presidente Claudio Bergo. "I nostri equipaggi rappresentano al meglio lo spirito della Biella Motor Team."