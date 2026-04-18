Biella 4 Racing, Roberto Barbera al 9° Rally Vigneti Monferrini

Proseguono senza sosta gli impegni dei portacolori di Biella 4 Racing in questo mese di aprile ricco di appuntamenti e presenze agonistiche. Nel fine settimana sarà Roberto Barbera ad aprire la propria stagione sportiva, tornando a dettare le note a Stefano Fausone in occasione del 9° Rally Vigneti Monferrini.

L’equipaggio sarà al via sulla rinnovata Seat Ibiza gruppo N, pronta a fare il proprio debutto tra le vetture classiche con i colori di Meteco Corse.

La manifestazione, prima prova della Coppa Rally di Zona 2, avrà come fulcro Canelli, cittadina vitivinicola riconosciuta patrimonio Unesco. Il percorso prevede otto prove speciali per un totale di 66,40 km cronometrati, ai quali si aggiungono 127,78 km di trasferimento, per uno sviluppo complessivo di 194,18 km.

A delineare la classifica finale saranno la lunga Loazzolo-Cantine Pianbello, da affrontare due volte, e i tratti di San Marzano Oliveto e Asti Spumante, entrambi da percorrere tre volte. Verifiche, partenza, arrivo, assistenze e riordini si svolgeranno tutti all’interno della cittadina di Canelli.

«Dopo i regolaristi e i pandisti, è tempo anche per noi rallysti di scuderia di tornare in scena – esordisce Roberto Barbera –. Io e Stefano Fausone partiamo per un’altra stagione, con una nuova vettura e in una nuova classe, essendo questa volta al via con la Seat Ibiza nelle Classiche. Come sempre, l’obiettivo principale è divertirsi e arrivare al traguardo senza particolari problemi, prendendo confidenza con la vettura e valutando poi, a fine gara, la posizione in classifica generale. Prove e paesaggi sono sempre di prim’ordine: ricordiamo che anche gli ultimi “Sanremo Piemontesi” transitavano in alcuni tratti che affronteremo domenica. Speriamo nel bel tempo, dopo una settimana di avvicinamento in cui il meteo ha fatto un po’ le bizze. Tra poco si comincia: un in bocca al lupo a tutti».