Biella 4 Racing, quattro podi di raggruppamento al Valli Biellesi FOTO

Una 13° edizione del “Valli Biellesi” che ha portato gioie in casa Biella 4 Racing, con i suoi portacolori che colgono quattro podi di raggruppamento sui sei in cui erano presenti equipaggi griffati B4R, con un primo, un secondo e due terzi posti, impreziositi anche dalla terza pizza finale fra le scuderie nella prova “turistica”. Un bel risultato che appaga la folta spedizione, ben dieci vetture iscritte con i colori sociali, più un navigatore, che conferma ancora una volta di più la crescita costante del ramo regolarista Biella 4 Racing, che vedeva al via anche diversi debutti e giovani alla loro prima esperienza. Una bella iniezione di fiducia per il proseguo della stagione, che sarà ricca di appuntamenti ed apparizioni.

Il primo equipaggio a comparire nella classifica finale è quello formato da Massimo Ozino e Nicolas Raniero, tredicesimi assoluti e secondi di 7° raggruppamento sulla Autobianchi A112 Abarth. “Bella gara, impegnativa come sempre, pressostati ben nascosti e imprevedibili”, commenta Massimo Ozino, “ci siamo comportati bene, se non fosse per un nostro grossolano errore che abbiamo cercato di recuperare per tutto il pomeriggio, potevamo essere più in alto! Ma va bene così, il divertimento non è mancato, i festeggiamenti neppure, e cosa più importante il nostro Snap ha funzionato alla grande… finalmente un podio al Valli Biellesi! Grazie al mio super navigatore Nick, sempre al top!”.

Diciannovesimo e quinto di 6° raggruppamento, il navigatore B4R Roberto Tosi, che condivideva la Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic con Maurizio Crapa. “Il Valli Biellesi di quest’anno è stata una gara, come ci si aspettava, impegnativa, e con tanti trabocchetti, che ci hanno insegnato a non dare mai niente per scontato”, esordisce Roberto Tosi, “pressostati ben posizionati fuori dalla vista, in posizioni che richiedevano tattica da parte dell’equipaggio, una navigazione lunga, tempi ben calcolati. Veramente una bella gara. Non ci siamo posizionati bene in classifica a causa di qualche errore di troppo, ma le gare sono anche questo! Complimenti ai ragazzi di Scuderia che hanno debuttato e sono arrivati quasi tutti al traguardo, la Delta purtroppo ha avuto un problema, ma sarà per la prossima. Il collaudo del nuovo strumento Snap ha dato impulso all’eccitazione pre-gara! Il terzo tempo è andato bene come sempre! Viva la bella compagnia”.

Concludono in ventesima posizione, terzi di 10° raggruppamento, Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, sulla Fiat Barchetta. “Bella giornata, gara molto impegnativa ma bella” riporta Paolo Miglietti, “a fine giornata la stanchezza si è sentita, ma abbiamo portato a casa un podio, questa volta riuscendo a non commettere errori, testando il nuovo strumento Snap, che per quanto ci riguarda non ha dato problemi d’uso, ma serve un po’ di allenamento per affinare i meccanismi. Ottima la compagnia, soprattutto il fine gara, come sempre, con i compagni di Scuderia”.

Ventiquattresimi e quarti di 10° raggruppamento, Domenico e Frediano Carlevato, sulla Subaru Impreza. “È stato un bel ritorno”, ci riporta Domenico Carlevato, “con un po’ di ruggine ma era prevedibile. Partiti bene, poi qualche errorino ci è costato alcune penalità, che ci hanno fatto scivolare un po’ indietro, ma nel complesso siamo soddisfatti, sicuramente dalla prossima gara andrà meglio. Un grazie alla Biella 4 Racing per il bel gruppo e il supporto fornitoci”.

In ventottesima posizione giungono Andrea Rosso e Giovanni Gambino, al via sulla Fiat 600 D, che conquistano anche il terzo posto di 4° raggruppamento. “Giornata con poco impegno lato navigazione, ma con molti trabocchetti”, ci riporta Andrea Rosso, “trabocchetti riservati ai pressostati, dato che molti erano nascosti senza poter individuare dove fossero effettivamente. Complimenti a tutti gli equipaggi B4R, ma soprattutto ai debuttanti, che si sono ottimamente comportati”.

Terminano trentaseiesimi e ottavi di 6° raggruppamento, Alessandro Didonè e Andrea Vaudano, sulla Lancia Fulvia Coupé. “Io e Andrea siamo molto soddisfatti di come sia andata la gara”, esordisce Andrea Didonè, “il percorso, ma soprattutto il posizionamento dei pressostati si sono rilevati impegnativi, però il divertimento non è mancato. Abbiamo avuto modo di capire cosa dobbiamo perfezionare per affrontare al meglio le gare successive! Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in vario modo e un grazie alla Scuderia per i preziosi consigli che abbiamo sfruttato in gara”.

Andrea Florio e Gabriele Raniero concludono al quarantesimo posto della generale, ottavi di 7° raggruppamento, sulla Ford Fiesta MK I. “Un gran bel Giro delle Valli Biellesi”, le parole di Andrea Florio, “con pressostati posizionati in punti veramente difficili, ma un bellissimo modo per festeggiare il proprio compleanno… la nostra gara è andata benissimo al mattino, un po’ meno bene al pomeriggio, dove qualche svista e un mio problema di salute ci hanno condizionati. Bravi a tutti i nostri equipaggi che con i loro risultati hanno contribuito al terzo posto fra le Scuderie, e bella la nostra abituale festa di fine gara!”.

Gara sfortunata per Roberto Voltarel e Anna Gobetti, al via sulla Toyota Celica di 9° raggruppamento e costretti al prematuro stop. “Un Valli Biellesi sfortunato per noi”, commenta Anna Gobetti, “partito anche bene, ma alcuni problemi nella seconda parte di gara ci hanno consigliato allo stop. La prossima andrà sicuramente meglio!”.

Stesso raggruppamento, il 9°, e stessa sorte per Simone Gallo, alle note di Giovanni Zombolo, sulla Lancia Delta HF 1.6 Turbo. “Siamo partiti bene”, commenta Simone Gallo, “con un primo settore affrontato nel modo giusto e con buone sensazioni. Purtroppo, il problema che è occorso alla vettura nel secondo settore ci ha impedito di proseguire. Fa parte del motorsport, esperienza preziosa, evento davvero ben organizzato, e tanta voglia di rifarci al prossimo appuntamento. Forza Biella 4 Racing e forza Snap!”.

Vittoria fra le vetture moderne per Massimo e Michael Destefanis, sulla loro Porsche Carrera 4. “Un’ottima gara, che si aggiunge alle altre condotte in modo ottimale”, esordisce Massimo Destefanis, “a me e Michael non ci sembra neanche vero di essere arrivati a così ottimi risultati in così poco tempo. È una bella soddisfazione che ci ripaga dell’impegno profuso”.

Sesta piazza fra le moderne con la Hyundai I20 N per Edoardo Bergamini e Andrea Straforini. “Siamo felici di aver concluso la manifestazione senza aver collezionato penalità per errori”, riporta Edoardo Bergamini, “sicuramente dobbiamo migliorare, ma altrettanto sicuramente lo faremo. A detta di tutti il Valli Biellesi è la gara di regolarità più difficile del Biellese, ed aver esordito proprio in questa manifestazione ci rende orgogliosi. Un bel traguardo raggiunto”.