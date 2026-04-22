Biella, quartiere Centro, convocata la prima riunione del nuovo Consiglio

È stata fissata per lunedì 4 maggio alle ore 18 la prima riunione del Consiglio del Quartiere Centro di Biella, a seguito della proclamazione degli eletti.

L’incontro si svolgerà nei locali di via Battistero 4 e rappresenta il primo momento ufficiale di attività del nuovo Consiglio di quartiere.

All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, risalenti al 12 gennaio e al 16 febbraio 2026, le comunicazioni del presidente e uno spazio dedicato a eventuali altri temi.

La riunione segna l’avvio operativo del nuovo organismo, chiamato a rappresentare le istanze dei cittadini e a svolgere un ruolo di collegamento tra il quartiere e l’amministrazione comunale.