A Quaregna Cerreto il “Junior Day”: sport, giochi e musica per i più piccoli

Il Comune di Quaregna Cerreto punta sui più giovani e sulla scuola con l’organizzazione del “Junior Day”, in programma per il 16 maggio 2026. L’iniziativa, approvata attraverso una delibera della Giunta Comunale, sarà dedicata ai bambini della scuola primaria e ai futuri iscritti alla classe prima per l’anno scolastico 2026-2027.

L’evento, come si legge nel documento, nasce con un duplice obiettivo: da un lato favorire la partecipazione attiva dei ragazzi, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità, dall’altro promuovere la scuola locale, incentivando le nuove iscrizioni.

La manifestazione si svolgerà dalle 14 alle 22 presso le strutture sportive comunali, il Salone Polivalente e l’area esterna adiacente. Il programma prevede attività sportive, momenti di animazione ludico-ricreativa e intrattenimento musicale, pensati per coinvolgere bambini e famiglie in un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento.

Durante la giornata sarà inoltre prevista la distribuzione di pasti preconfezionati, senza preparazione diretta sul posto, affidata a una società incaricata.