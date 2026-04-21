Rimonta e qualificazione: l’Under 17 vola alle Fasi finali regionali

Un ultimo turno al cardiopalmo regala la post season alla formazione allenata da Marco Schiapparelli.

Finale da brividi per l’Under 17, che si impone 4-1 sul campo della Strambinese e conquista l’accesso alle Fasi finali del campionato regionale. Un traguardo inseguito fino all’ultima giornata e raggiunto al termine di un turno capace di ribaltare gli equilibri in classifica.

A firmare il successo sono la doppietta di Campanella e i gol di Albieri e Mouatamid, reti che valgono tre punti pesantissimi e una chiusura di stagione da ricordare. Alla vigilia dell’ultimo appuntamento di campionato, la Biellese occupava il terzo posto con 50 punti ed era attesa dalla sfida interna contro l’Ivrea, quinta a quota 47 e ancora in corsa per le Fasi finali. Al quarto posto, con 49 punti, c’erano invece i ragazzi guidati da Schiapparelli. Al termine dei novanta minuti, però, il quadro è cambiato: Sella e compagni hanno vinto a Strambino, mentre l’Ivrea si è imposto 1-0 sul campo della Biellese, favorendo così l’ascesa dei blucremisi al terzo posto.

Schiapparelli: «Ragazzi straordinari»

Il risultato acquista ancora più valore alla luce del percorso compiuto nel girone B, raggruppamento descritto come particolarmente complicato e a predominanza torinese. L’Under 17 si qualifica alle spalle di Pro Eureka e Volpiano Pianese, facendo emergere anche un dato significativo: appena quattro sconfitte nell’arco dell’intera stagione.

Tra fasi più lineari, difficoltà numeriche in rosa e affermazioni di rilievo, spiccano i successi contro Volpiano Pianese, Biellese e Atletico Cbl. Guardando al cammino dei 2009, mister Marco Schiapparelli commenta: «I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Sono stati protagonisti di un percorso pazzesco, nelle difficoltà hanno dimostrato di essere una squadra con gli attributi. Abbiamo ottenuto un risultato, a suo modo, storico fatto di vittorie contro formazioni non abituate a perdere. Qualificarsi alle Fasi finali dei regionali è la vittoria più bella».

Storico traguardo

A fare eco alle parole dell’allenatore è il ds Amedeo Acquadro, che dopo aver esultato con l’Under 16 ha potuto raddoppiare la soddisfazione poche ore più tardi. «Cosa dire, sono estasiato - dice -. Fare i complimenti a questo gruppo non basta. Ci sono stati alcuni momenti complicati in stagione, ma sono stati tutti in grado di compattarsi per uscirne più forti. Non posso che ringraziare i ragazzi, il mister e lo staff, oltre ai dirigenti: hanno compiuto qualcosa di speciale. Questo risultato è un traguardo che dimostra che il duro lavoro porta i suoi frutti. Considerando Under 16 e Under 17, si tratta di uno storico obiettivo per una società come la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo».