Incidenti a Crevacuore e Mottalciata, tre persone in ospedale

Sono due i feriti soccorsi dal 118 a seguito del sinistro stradale avvenuto nella prima serata di ieri, 19 aprile, nel comune di Mottalciata. Coinvolte due autovetture per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e al personale preposto alla pulizia della strada. Sembra che le persone siano state trasportate al Pronto Soccorso in codice giallo.

Al mattino, invece, a Crevacuore, si è registrato un incidente tra due moto. Assistita una donna dai sanitari e accompagnati in ospedale per alcuni accertamenti.