Violento scontro tra auto tra Castelletto Cervo e Mottalciata FOTO

Nella tarda serata di oggi, domenica 19 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo via Castelletto Cervo, nel tratto compreso tra Castelletto Cervo e Mottalciata.

Secondo le prime informazioni, sono rimaste coinvolte due automobili. Uno dei veicoli si sarebbe ribaltato con persone all’interno, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Biella e Cossato, oltre ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, ed è intervenuto il personale SA, Sicurezza e Ambiente per la pulizia del manto stradale.