Biella, rubano alcol nel supermercato: fermate tre persone

Furto all’interno del supermercato Esselunga, dove tre persone avrebbero sottratto alcune bottiglie di liquore prima di tentare la fuga.

Nella giornata di ieri i soggetti sono stati inizialmente fermati da una guardia giurata, ma si sarebbero poi allontanati. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che li hanno successivamente rintracciati e bloccati.

Si tratta di due uomini di nazionalità tunisina e di una donna italiana. La loro posizione è ora al vaglio della Questura, che procederà in caso di denuncia.