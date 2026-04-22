Campionati Italiani Barman: sul podio tre studenti del Gae Aulenti FOTO e VIDEO

Biella spicca ai Campionati Italiani Barman grazie ai risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto Gae Aulenti, protagonisti di una prova di livello nazionale che ha visto confrontarsi 30 ragazzi provenienti da 18 scuole alberghiere di tutta Italia.

A distinguersi è stato Cristian Benvenuto, primo classificato nella categoria Classic, affiancato da Angelina Zelic, salita sul terzo gradino del podio nella stessa categoria. A loro si aggiunge anche il risultato di Francesco Nisticò, premiato nella Special Barman e riconosciuto per il cocktail dal miglior gusto. A illustrare la competizione è il docente Davide Stanca, che ha accompagnato gli studenti in questa esperienza: “Si tratta di una gara tra scuole alberghiere provenienti da tutta Italia. I ragazzi si sono sfidati nella preparazione di cocktail internazionali, in una competizione strutturata a batterie: chi vinceva passava il turno fino alla finale. Ai partecipanti era richiesta la conoscenza di 21 drink, valutati da professionisti del settore e da giudici di alto profilo!”

Per Cristian Benvenuto, 17 anni, è stata la prima esperienza: “Nonostante l’ansia ero molto felice! L’emozione si è fatta sentire, ma vincere è stato davvero bellissimo”.



“Cristian ci teneva tantissimo. È un ragazzo molto serio, studioso, con un bellissimo portamento –sottolinea il prof. Stanca - Meritava pienamente di essere premiato con questa opportunità. Il primo posto è un risultato assolutamente meritato”.

Sul podio anche Angelina Zelic, terza classificata nella categoria Classic. Anche per lei ha inciso la pressione della gara: “Nei primi turni ero un po’ in ansia, ma quando sono salita al bancone mi sono concentrata sul mio lavoro e mi sono distesa. Al termine della scuola vorrei aprire un mio bar a Mosso. È un’idea che ho da quando ho iniziato questo percorso scolastico”.

“Angelina ha le idee molto chiare ed è una ragazza bravissima, preparata e determinata - aggiunge Stanca - Ha dato davvero il massimo e ha ottenuto un bellissimo risultato”. Particolarmente avvincente la semifinale: i due giovani, infatti, si sono sfidati in una competizione tutta biellese.

Presente anche Francesco Nisticò, primo classificato nella categoria Special Barman e premiato per il “miglior gusto cocktail”. “È un ragazzo bravissimo, sempre sorridente e con una grande voglia di divertirsi e mettersi in gioco”, racconta Stanca, ricordando il supporto ricevuto dai coetanei, nel corso della manifestazione.