Biella, chiude il parcheggio di via Cernaia per motivi di sicurezza

Il comune di Biella informa la cittadinanza che, a partire dalle 7.30 di mercoledì 22 aprile, è stata disposta la chiusura del parcheggio situato in via Cernaia, con ingresso da via Cernaia e uscita da via Carso.

Il parcheggio pubblico, in virtù di una convenzione attiva con il Comune, insiste in realtà su di una proprietà privata a carico della quale sono in carico gli interventi di ripristino necessari. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale, che evidenziano una potenziale situazione di pericolo e impongono, in via precauzionale, la sospensione della fruibilità.

La chiusura è stata adottata tramite apposita ordinanza della Polizia Locale, al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie alla valutazione delle condizioni di sicurezza e degli interventi da compiere. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.