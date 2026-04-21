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Biella | 21 aprile 2026, 16:30

Biella, chiude il parcheggio di via Cernaia per motivi di sicurezza

L’ordinanza della Polizia Locale sarà in vigore da domani.

Biella, chiude il parcheggio di via Cernaia per motivi di sicurezza (foto di repertorio)

Biella, chiude il parcheggio di via Cernaia per motivi di sicurezza (foto di repertorio)

Il comune di Biella informa la cittadinanza che, a partire dalle 7.30 di mercoledì 22 aprile, è stata disposta la chiusura del parcheggio situato in via Cernaia, con ingresso da via Cernaia e uscita da via Carso.

Il parcheggio pubblico, in virtù di una convenzione attiva con il Comune, insiste in realtà su di una proprietà privata a carico della quale sono in carico gli interventi di ripristino necessari. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale, che evidenziano una potenziale situazione di pericolo e impongono, in via precauzionale, la sospensione della fruibilità.

La chiusura è stata adottata tramite apposita ordinanza della Polizia Locale, al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie alla valutazione delle condizioni di sicurezza e degli interventi da compiere. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

c. s. Comune Biella g. c.

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