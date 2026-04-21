Biella, Guido Dellarovere aderisce a Futuro Nazionale del generale Vannacci

“L’Italia ha bisogno di risposte concrete, non di promesse. Per questo ho deciso di mettermi in gioco in prima persona, con la coerenza che ha sempre contraddistinto il mio operato”. Con queste parole, Guido Dellarovere annuncia ufficialmente la sua adesione a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci.

E aggiunge: "La mia è una scelta ponderata, frutto di una riflessione profonda e maturata dopo una lunga e intensa esperienza come amministratore pubblico nel Biellese e nel complesso mondo della politica venatoria, dove ricopro con orgoglio l'incarico di Presidente Regionale di F.D.I.C. Piemonte (Federcaccia). Questa decisione nasce dalla ferma convinzione che il nostro Paese si trovi a un bivio cruciale: oggi più che mai necessitiamo di una scossa di realismo, coraggio e, soprattutto, competenza. Dobbiamo ripartire da quei valori non negoziabili che costituiscono l’ossatura della nostra società e che, troppo spesso, sono stati messi in discussione da ideologie distanti dalla realtà quotidiana dei cittadini".

"L’ingresso in Futuro Nazionale rappresenta per me la naturale evoluzione di un percorso di vita e professionale volto alla tutela dei cittadini, delle famiglie e di tutte quelle realtà produttive locali che sono il vero motore della nostra economia - sottolinea - Il mio impegno si articolerà su punti cardine che considero imprescindibili per una vera rinascita nazionale e territoriale. In primo luogo, la battaglia della competenza contro l’improvvisazione: ho scelto Futuro Nazionale perché è un movimento che non ha paura di dire la verità e che mette le capacità reali e l'esperienza al centro della selezione politica. Il governo dei territori e della nazione richiede preparazione e conoscenza dei problemi".

"Un altro pilastro fondamentale è la difesa delle nostre radici e della nostra identità - afferma - Viviamo in un’epoca di omologazione forzata, dove si vorrebbero cancellare le specificità che ci rendono unici al mondo. Considero Futuro Nazionale l’unico vero baluardo a difesa del Made in Italy, delle nostre tradizioni secolari e della nostra sovranità culturale. Sul fronte della sicurezza e dello sviluppo, la mia posizione è netta. Mi batterò per una nazione sicura, dove il rispetto delle regole sia la norma e non l'eccezione. Vogliamo un'Italia dove il lavoro sia realmente valorizzato e dove le imprese siano finalmente libere di investire e crescere".

"La mia adesione non deve essere interpretata come un semplice atto simbolico o una firma su un registro. È l’inizio di una fase operativa frenetica. Il mio obiettivo primario è creare nel territorio biellese un punto di riferimento solido e riconoscibile per tutti i cittadini di destra e per tutti coloro che non si sentono più rappresentati da una politica distante. Voglio che Biella torni a contare, partecipando attivamente alla stesura di proposte concrete da portare con forza sui tavoli nazionali. Sono qui per dare il mio contributo alla costruzione del futuro che i nostri figli meritano. Per questo, invito ufficialmente tutti i cittadini, i professionisti e gli amici che condividono questa visione di libertà e identità a unirsi a me in questa grande sfida. Il tempo delle attese è finito, è il momento dell'azione".