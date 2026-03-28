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CRONACA | 28 marzo 2026, 11:28

Cossato: Colpo in abitazione, ladri entrano da una finestra e fuggono con l’oro

Cossato: Colpo in abitazione, ladri entrano da una finestra e fuggono con l’oro

Cossato: Colpo in abitazione, ladri entrano da una finestra e fuggono con l’oro

Brutta sorpresa nella serata di ieri per un uomo classe 1986, rientrato nella propria abitazione di via Aosta a Cossato e scoperta la visita dei ladri.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nell’alloggio forzando una finestra, riuscendo così ad accedere all’interno dell’appartamento. Una volta dentro, hanno messo completamente a soqquadro le stanze, rovistando in ogni ambiente alla ricerca di oggetti di valore.

I ladri sarebbero infine riusciti ad asportare alcuni monili in oro prima di dileguarsi.

Sul posto i Carabinieri che hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili e verificare eventuali elementi.

redazione c

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