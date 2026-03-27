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EVENTI | 27 marzo 2026, 08:40

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

L'evento è alla 111° edizione

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

Da 38 anni le ultime domeniche di marzo, giugno e settembre espositori provenienti  da tutto il Piemonte ,Valle d’Aosta e Lombardia partecipano a questo  appuntamento .

Nonostante l’aumento delle piazzole disponibili rispetto allo scorso anno , domenica prossima avremo il tutto esaurito con oltre 160 espositori segnale che questo Mercatino negli anni si è conquistato la fiducia di espositori e visitatori . 

Dalle  8 alle 18 gli appassionati di “cose d’altri tempi “ e di artigianato potranno passeggiare tra i banchetti posizionati nelle vie e nelle piazze del quartiere storico di Biella.

In occasione del mercatino sarà possibile visitare il MeBo  Museum (15-19 )

Ulteriori info nei nostri contatti 

-  Mail : manifestazioniriva@gmail.com

-  Cell / Whatsapp  3486287821

- Pagina facebook: https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellariva


 

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

Tutti pronti? ritorna il Mercatino dell’Antiquariato minore e dell’Artigianato in Riva a Biella

c.s.Ente Manifestazioni Biella Riva, s.zo.

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