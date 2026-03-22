A Masserano è partita “l’Operazione Coniglio 2026”, una caccia al tesoro per le famiglie

A Masserano è partita “l’Operazione Coniglio 2026”. Si tratta di un’iniziativa messa in piedi dall’Associazione Genitori e rivolta ai più piccoli per festeggiare assieme ai propri cari il periodo pasquale. La caccia al tesoro avrà inizio alle 14.30 di domenica 29 marzo, con ritrovo in via Baltera, nel parcheggio della chiesa Mombello. In caso di maltempo l’evento sarà spostato al Polivalente del paese.