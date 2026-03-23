Storie di Piazza, in scena a Biella "Frammenti, Pirandello maschere e verità"

La rassegna Storie Off Young prosegue il suo percorso con le luci puntate sui giovani attori di Storie di Piazza aps che porteranno in scena Frammenti, Pirandello maschere e verità. Lo spettacolo sarà presentato dal 26 al 29 marzo per le scuole al mattino e in serale per tutti. Gli spettacoli per le scuole godono del sostegno di Fondazione Marco Falco.

Nato quasi come una sfida lanciata nel 2025 da alcuni insegnanti del Liceo Sella, dopo aver girato tra Lazio, Umbria e Marche in questi mesi, ritorna a Biella per coinvolgere molti altri studenti delle scuole secondarie. Così scrivono i due insegnanti Maddalena e Filippo: “Davide, Milena e Luca hanno raccolto la scommessa e hanno dato vita ad un esperimento teatrale dinamico e intellettualmente intenso, capace di catturare l’attenzione dei più giovani e di trasmettere loro l’essenza più profonda della poetica di Luigi Pirandello: la crisi di identità, la maschera sociale, la frammentazione dell’io. In un atto unico, i tre interpreti – senza mai perdere ritmo o intensità – danno corpo e voce a

una selezione di personaggi delle opere più emblematiche del drammaturgo siciliano: Così è (se vi pare), Il treno ha fischiato, Uno, nessuno e centomila”.

Se nel 2025 sono stati coinvolti circa 300 studenti nel 2026 il rapporto con le scuole si è intensificato e con un progetto specifico denominato"Ri-creazione Teatrale" verranno coinvolti complessivamente quasi 800 studenti tra Istituto Bona e Liceo Amedeo Avogadro (indirizzi Scientifico e Scienze Umane), articolandosi in due momenti principali tra marzo e aprile. Frammenti sarà il 26 e 27 marzo per le matinée all’Opificiodellarte a Biella. Nel mese di aprile il rapporto con le scuole prosegue con lo spettacolo “Ruggine”, ispirato a Romeo e Giulietta, mercoledì 22, giovedì 23, e venerdì 24 aprile. Per questo spettacolo per le secondarie (sia di primo sia di secondo grado) è ancora

possibile aderire scrivendo a sdp.storiedipiazza@gmail.com

Le repliche in serale, alle 21, saranno invece in tre luoghi: Biella (sempre all’Opificiodellarte) il 27 marzo; a Brusnengo all’auditorium il 28 marzo e il 29 marzo ma alle 17 a Bioglio al Teatro delle emozioni. Tre luoghi differenti per Storie Off Young che, dopo lo spazio dell’Opificio a Biella, si pone l’obiettivo di animare anche i piccoli Comuni: Brusnengo con cui si è creato un ottimo e continuo rapporto di condivisione e sperimentazione e Bioglio paese in cui l'associazione ha la sede legale e che ha un delizioso piccolo teatro, poco conosciuto. Lo spettacolo è esclusivamente ideato, curato, realizzato e interpretato da giovani attori, musicisti e tecnici di Storie di piazza under 30. La messa in scena ruota con un

meccanismo perfetto intorno ad un armadio e utilizza diversi linguaggi teatrali che spaziano dalla narrazione, al teatro di figura, alle ombre cinesi, all’improvvisazione generando mondi e

spazi in costante trasformazione: dimensioni frammentate, fragili e interconnesse.

Milena Aldini, Luca Falleri e Davide Ingannamorte, sono gli interpreti principali, mentre la direzione tecnica è affidata a Simone Giobellina. Scenografie e costumi: Maria Arena. Musiche originali: Luca Ippolito.