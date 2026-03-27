A Gaglianico sul palco i The Benzis e Sound Groove a favore di A.I.A.S

Domenica 29 marzo alle ore 17 presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico si terrà un concerto benefico a favore di A.I.A.S, sul palco si alterneranno 2 Band: THE BENZIS e SOUND GROOVE.



Dal 1986 A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Biella è

presente sul territorio biellese con proposte e progetti che coinvolgono ragazzi diversamente abili e le loro famiglie. Le attività si svolgono principalmente nella sede, una villetta nel cuore di Gaglianico, con un ampio spazio esterno ed un piccolo orto utili per ritornare al contatto con la natura, che pur nella sua semplicità crea un' atmosfera famigliare e un ambiente protetto e sereno dove i ragazzi ne sono parte attiva, spronati da operatori e volontari a condividere la propria autenticità.



L'ingresso al concerto è a offerta libera.

Il ricavato andrà devoluto interamente all'Associazione.

Per info e prenotazioni tel. 3382485262