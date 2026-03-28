Viverone: Le NonnOlimpiadi si sono concluse con un finale all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione

Alla RSA Casa Albert di Viverone si è disputata la finalissima del torneo di freccette, una sfida che ha unito concentrazione, precisione e spirito di gioco, tra il tifo e l’allegria dei presenti. L’iniziativa si è poi chiusa con la cerimonia di premiazione, che ha voluto riconoscere l’impegno, la costanza e soprattutto lo spirito di squadra dimostrato da tutti i partecipanti.

Nel primo giorno, gli ospiti si sono sfidati in un coinvolgente torneo di bowling, con quattro squadre pronte a dare il massimo tra sorrisi, tifo e tanta voglia di divertirsi. Un momento speciale di condivisione, energia e allegria che ha scaldato il cuore di tutti

Due giornate che hanno trasformato la competizione in un momento di socialità e condivisione, all’insegna del divertimento e del buonumore, lasciando in tutti i protagonisti ricordi e sorrisi.