Banca di Asti rinnova la filiale di Vigliano Biellese: ampi spazi e nuovi servizi FOTO e VIDEO

Si presenta rinnovata la filiale di Banca di Asti di Vigliano Biellese, inaugurata martedì 24 marzo dopo un intervento di ristrutturazione che ha ridefinito gli spazi della sede di via Milano 152. Ambienti più ampi, maggiore luminosità, nuovi servizi e un’attenzione particolare alla qualità dell’accoglienza, alla riservatezza nei colloqui con la clientela sono gli elementi distintivi del nuovo assetto.

Il direttore della sede, Maurizio Aimonetti, ha sottolineato come l’intervento sia l’espressione della volontà della banca di investire sul territorio e di mantenere la vicinanza ai clienti. La sede è più accogliente e dotata di spazi riservati adeguati alla consulenza.

La filiale di Vigliano Biellese è una presenza storica per il territorio: l’attuale sede, aperta negli anni Settanta, è stata nel tempo prima Cassa di Risparmio di Biella e successivamente Biverbanca, mentre la presenza bancaria a Vigliano risale già al 1925.

Numerosa la partecipazione all’inaugurazione, che ha visto la presenza di molti clienti, alcuni vertici della banca, cittadini e clienti interessati a visitare i nuovi locali e a condividere un momento significativo per la realtà bancaria del paese.

Filiale di Vigliano Biellese

Via Milano, 152 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Orario di apertura

dal lunedì al giovedì dalle 8.20 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.10

il venerdì dalle 8.20 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.40

Orario di consulenza

dal lunedì al giovedì dalle 8.20 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.10

il venerdì dalle 8.20 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.40

Orario di cassa

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.00

Contatti

015 513040

015 512965

vigliano.biellese@biverbanca.it