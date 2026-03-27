Lessona, a teatro un omaggio a Gipo Farassino

Il sesto appuntamento della rassegna in oggetto presso il Cine Teatro Italia di Lessona, sarà alle 21 di sabato 28 marzo, con lo spettacolo GIPO (omaggio a Gipo Farassino) portato in scena dalle Voci del Tempo di Ivrea.

Gipo Farassino, poeta e chansonnier torinese, classe 1934, ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare piemontese con le sue canzoni e i suoi spettacoli teatrali in dialetto: riuscendo anche, con alcuni dei suoi brani in italiano, ad incontrare i favori del pubblico nazionale. Le Voci del Tempo gli rendono omaggio in uno spettacolo in cui si alternano alcuni tra i momenti più esilaranti e struggenti del suo repertorio, affiancandoli a pagine tratte dalla letteratura a lui più vicina, come quella di Cesare Pavese o Giovanni Arpino. Con la consueta attitudine “folk”, Le Voci del Tempo portano il loro tributo a un grande artista e più in generale a una lingua, il piemontese, che – come diceva lo stesso Farassino – “afferra le cose stringendole come ganasce.”