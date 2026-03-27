Biella cammina per la salute con l'associazione A.MA.RE

La città di Biella si prepara ad accogliere un importante appuntamento all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del benessere. Domenica 29 marzo 2026, l’Associazione A.MA.RE Biella, con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974, organizza una camminata ludico-motoria aperta a tutti.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere cittadini di ogni età, prevede un percorso di circa 2,8 chilometri, accessibile e adatto anche a famiglie e partecipanti non allenati. Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 in Piazza Vittorio Veneto (Giardini Zumaglini), dove prenderà vita anche uno spazio dedicato alla prevenzione sanitaria.

Durante il pomeriggio, infatti, sarà possibile effettuare controlli gratuiti della pressione arteriosa e ricevere informazioni utili sulla salute renale, con la possibilità di organizzare esami delle urine. Un’occasione concreta per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita.

La partenza della camminata è prevista per le ore 15.30. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza dell’atleta olimpionica biellese Betty Perrone, insieme al nefrologo torinese Marco Pozzato, che contribuiranno a promuovere i valori della salute e della prevenzione.

Con una quota di iscrizione simbolica di 5 euro, i partecipanti riceveranno un pacco gara e potranno usufruire di un ristoro finale, con degustazioni di prodotti aproteici legati al progetto “I Fagioli Ribelli”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno delle associazioni locali e sanitarie, tra cui l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, per promuovere una maggiore consapevolezza sulle malattie renali e sull’importanza di uno stile di vita sano.