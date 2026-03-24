Biella Rugby, tutti i risultati del settore giovanile

UNDER 18

22.03.26 Biella Rugby v Cogoleto 26-21 (7-21)

Mete: Grillenzoni (2), Pavesi (2). Trasformazioni: Pavesi (3).

Biella Rugby: Grillenzoni; Salussolia, Pavesi, Parnenzini, Dal Molin (41’ Rava); Meneghetti, Bocchino; Avanzi, Protto, R. Rossi (cap.); Zavarise, Bredariol (71’ Perju); Borio, Ferro (61’ Deni), L. Rossi (41’ Curatolo).

Dario Panaro, coach: “Seconda partita del girone di ritorno della II. Biella ha affrontato i pari età di Cogoleto tra le mura amiche. Primo tempo tutto di marca ligure: gli ospiti si impongono fisicamente e a livello di gioco, dominando su tutti i fronti. Il punteggio dopo i primi trentacinque minuti dice Biella 7 e Cogoleto 21. Fortunatamente, Biella scende in campo nella ripresa con tutt'altro atteggiamento: marca tre volte e riesce a raggiungere la vittoria al triplice fischio. Sicuramente non è stata la più bella delle partite, anzi, tanti errori a livello tecnico e non sempre l'atteggiamento nelle fasi della partita è stato quello giusto. Di buono c'è stata la reazione nel secondo tempo e la voglia di recuperare una partita che ormai sembrava persa. La strada è ancora lunga e resta ancora tanto lavoro da fare”.

UNDER 16

21.03.26 San Mauro v Biella Rugby 5-85 (5-49)

Mete: Balducci (4), Di Girolamo, Defilippi, Ghilardi (2), Bertone, Pizzarelli, Ubertalli. Trasformazioni: Bertone (10).

Biella Rugby: Gobbi; Ubertino, Siletti, Balducci, Di Girolamo; Bertone, Gianella; Ghilardi, Ruffa, Defilippi; Pavanetto, Paggio; Girardi, Coda Caseia, Frassati. A disposizione: Buda, Mercandino, Piazza, Bocca, Di Biase, Pizzarelli, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Ampio successo per i nostri ragazzi che sabato hanno vinto con uno schiacciante 85-5, contro un non irresistibile San Mauro Torinese. Dopo i primi dieci minuti di studio, la partita non ha più avuto storia”.

FEMMINILE SENIORES

22.03.26 a Modena, Highlanders Formigine v Fenici 19-43

Andrea Poloni, coach: “Vittoria di carattere per le Fenici che erano chiamate ad affrontare una partita più insidiosa di quanto potesse sembrare sulla carta. Il risultato dell’andata lasciava presagire un match favorevole, ma la realtà si è presentata diversa: squadra ridotta a sole quindici giocatrici, alcune delle quali impiegate fuori ruolo, e condizioni fisiche non ottimali in questa fase finale della stagione. Nonostante le difficoltà, l’approccio alla gara è stato eccellente. Le ragazze sono partite con grande determinazione, mostrando fin dai primi minuti intensità, motivazione e spirito combattivo. Nella seconda parte del primo tempo, però, le avversarie sono riuscite a metterle in difficoltà, una situazione già vista in altre occasioni durante la stagione, in cui un calo aveva spesso permesso alle avversarie di ribaltare il risultato. Questa volta, invece, la reazione è stata diversa. Nel secondo tempo le Fenici sono tornate in campo con ancora più energia, ritmo e determinazione. Nonostante qualche acciacco e i colpi subiti durante il match, la squadra ha saputo mantenere lucidità e intensità, continuando a costruire gioco e a realizzare mete fino a chiudere la partita meritatamente a proprio favore. Una prestazione che può essere definita storica, per il carattere e la resilienza dimostrati da tutte le quindici giocatrici scese in campo. La vittoria rappresenta una grande soddisfazione per il gruppo, che conclude così il campionato a quindici nel migliore dei modi, raccogliendo quanto seminato durante la stagione. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: la stagione proseguirà con le attività di rugby seven, mentre l’obiettivo a lungo termine resta quello di continuare a far crescere il gruppo e farsi trovare pronti per il prossimo anno. Una squadra che ha dimostrato ancora una volta di meritare fiducia e di avere ampi margini di crescita”.

FEMMINILE UNDER 14/16/18

21.03.26 a Cuneo, Raggruppamento di campionato con: Fenici , Sanremo, Cus Torino, Tortus, Volvera, Teodolinde

Fabio Pirola, coach: “Fenici protagoniste a Cuneo: ottimi segnali da U14, U16 e U18. Nel torneo di rugby a 7 disputato a Cuneo, le Fenici sono state protagoniste con tutte le categorie coinvolte, offrendo prestazioni ricche di spunti positivi, crescita e spirito di squadra. U16: percorso perfetto e prestazione di alto livello. Le Fenici U16 hanno disputato un torneo di grande qualità, vincendo tutte le partite e mettendo in mostra carattere, organizzazione e ottime individualità. Nel primo incontro è arrivata una vittoria sofferta, ma meritata contro il Tortus per 24-22, al termine di una gara combattutissima e giocata fino all’ultimo pallone. Un successo costruito con determinazione e lucidità nei momenti chiave. Nel secondo match le ragazze si sono imposte con autorità sul Cus Torino per 34-5, gestendo bene ritmo e spazi, con una difesa aggressiva e continuità nel gioco. Nell’ultima sfida, ancora contro il Tortus, è arrivata una vittoria netta per 46-5, resa ancora più significativa dal fatto che la partita è stata affrontata con sole dieci giocatrici. Una prova di compattezza, sacrificio e qualità tecnica da parte di tutto il gruppo. Woman of the Match: Anna Palladino, protagonista di una prestazione di grande energia, sostanza e personalità, sempre presente nei momenti decisivi. U14: crescita evidente e segnali incoraggianti. Per l’Under 14 è stata una giornata molto positiva, affrontata con entusiasmo e con un atteggiamento estremamente propositivo. Rispetto alle uscite precedenti si è vista una squadra più strutturata e ordinata in campo, capace di applicare con maggiore continuità il lavoro svolto in allenamento. I segnali di crescita sono evidenti e rappresentano un’ottima base in vista dei prossimi impegni, in particolare le attività federali di Parma. Le ragazze hanno dimostrato di essere sulla strada giusta, confermando un percorso in costante evoluzione. U18: esperienza formativa e confronto di valore. Per l’Under 18 la giornata ha avuto una formula diversa, ma comunque molto utile. Le ragazze hanno giocato mischiandosi con altre squadre a livello regionale, in una soluzione resa necessaria dai numeri ma rivelatasi estremamente formativa. È stata un’esperienza intensa, quasi assimilabile a un allenamento ad alta intensità, che ha permesso alle giocatrici di confrontarsi con realtà diverse e continuare il proprio percorso di crescita. Anche questo tipo di appuntamenti contribuisce a costruire gioco, consapevolezza e spirito di gruppo, elementi fondamentali per lo sviluppo della squadra”.

FEMMINILE UNDER 10 E ATTIVITA’ DI BASE

21.03.26 a Rumilly (Alta Savoia – Francia), Challenge “Camille Uvietta” – Torneo internazionale di rugby femminile giovanile (categorie U10 e attività di base), con Selezioni territoriali francesi (AURA) e delegazioni italiane del Comitato Rugby Piemonte (con atlete di diverse società)

Fabiana Alaimo, coach: “Anche in questa stagione sportiva le giovani atlete del Biella Rugby hanno preso parte al Challenge “Camille Uvietta”, torneo internazionale di rugby femminile giovanile. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comitato francese AURA, rappresenta un importante momento di confronto e crescita per il movimento rugbistico femminile giovanile. Al torneo partecipano delegazioni provenienti anche dall’Italia, tra cui quella del Comitato Rugby Piemonte, con atlete nate tra il 2014 e il 2019. Le Fenici del Biella Rugby, appartenenti a queste annate, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza significativa all’interno di un contesto internazionale, confrontandosi con realtà diverse e contribuendo a un evento che promuove la collaborazione tra federazioni e lo sviluppo del rugby femminile. Il Challenge “Camille Uvietta” si conferma così un appuntamento di grande valore formativo, capace di offrire alle più giovani non solo momenti di gioco, ma anche occasioni di crescita sportiva e personale all’interno di un ambiente stimolante e condiviso”.