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SPORT | 22 marzo 2026, 18:00

Biella Rugby, rimonta pazzesca: vince su Piacenza per 29-28 FOTO e VIDEO

A fine gara, coach Alberto Benettin analizza con lucidità: “Partita non perfetta ma l’importante era il risultato, che è arrivato. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine".

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Biella Rugby, rimonta pazzesca: vince su Piacenza per 29-28 (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Alla Cittadella del Rugby di Biella abbiamo appena assistito ad una di quelle partite che rimangono nei ricordi di una stagione intera. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A Elite, Biella Rugby supera 29-28, Sitav Rugby Lyons Piacenza al termine di una entusiasmante e tutt’altro che scontata rimonta.

Uno scontro diretto che aveva in palio il sorpasso ai penultimi, distanti alla vigilia, di un solo punto. Una gara nervosa che non ha premiato i gialloverdi soprattutto nella prima parte. La partita si apre su ritmi contenuti, ma è Piacenza troppo spesso a condurre il gioco. I Lyons si mostrano più concreti, più lucidi nella gestione del possesso e più cinici nei momenti chiave. Due mete, firmate Rodina e Waqaicece, entrambe trasformate da Camero, indirizzano il punteggio sul 3-14 all’intervallo. Per Biella, soltanto un piazzato di Cruciani a muovere il tabellino.

Poco ritmo, tanti errori e un Biella che sembra non trovare soluzioni. L’avvio della ripresa non cambia l’inerzia. Al 58’, la terza meta dei Lyons porta il punteggio sul 3-21. La partita sembra scivolare via lentamente. Quando qualcosa innesca la scintilla negli animi e nelle azioni dei padroni di casa e qualcosa inizia a cambiare. Al 59’ è Juan Manuel Ledesma a riaccendere la speranza con una meta da maul avanzante. È la scintilla.

Biella inizia a crederci davvero. Passano pochi minuti e arriva il bis: ancora avanzamento, ancora gioco diretto, fino alla marcatura di Eschoyez. Trasforma Cruciani: 17-21 e partita riaperta. Ma i Lyons non arretrano. Al 70’ segnano la quarta meta del bonus offensivo: 17-28. Dieci minuti alla fine, undici punti da recuperare. Serve tanto cuore.

Biella attacca a testa bassa. Nastaro sfiora una meta in solitaria, fermato a pochi metri. Dalla touche successiva nasce un’altra maul avanzante: ancora Ledesma, ancora meta. Questa volta però la trasformazione non arriva: 22-28. Il tempo scorre e Biella non smette di spingere. All’ultima azione, a tempo scaduto. Foglio Bonda trova il varco decisivo: scatto, rottura della difesa avversaria e meta al centro dei pali. Cruciani non sbaglia: trasformazione e sorpasso 29-28. Una vittoria che vale cinque punti e il sorpasso in classifica, ma soprattutto, una vittoria che restituisce fiducia e ossigeno dopo settimane difficili.

A fine gara, coach Alberto Benettin analizza con lucidità: “Partita non perfetta ma l’importante era il risultato, che è arrivato. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e non solo a parole. Penso che abbiamo emozionato il pubblico con una prestazione tutta rivolta a cercare questa vittoria e il sorpasso in classifica. Sono contento perché finalmente, dopo tre sconfitte pesanti, ci tiriamo su il morale. Affronteremo le ultime quattro partite con più carica. Complimenti a Piacenza, perché è migliorata molto rispetto all’andata.”

 Biella Rugby v Sitav Rugby Lyons 29–28 (3-14)

Marcatori. p.t. 25’ m. Rodina tr. Camero (7-0), 34’ c.p. Cruciani (3-7), 39’ m. Waqaicece  tr. Camero (3-14); s.t.  58’ m. Cutler tr. Camero (3-21), 59’ m. J.M. Ledesma tr. Cruciani (10-21), 64’ m. Eschoyez tr. Cruciani (17-21), 70’ meta Acosta tr. Camero (17-28), 79’ m. J.M. Ledesma n.t. (22-28), 80’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (29-28)

Biella Rugby Club: Ghelli (37’-40’ Tabet); Nastaro, Foglio Bonda, Cruciani, Morel; Wentzel, Dabalà (52’ Besso); De Biaggio (52’ Mondin), Barilli (40’ J.B. Ledesma), Zucconi; G. Loretti (44’ Gonella), Echoyez; Pavesi (55’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (67’ Sorbera). A disposizione:, Zavallone. All. Benettin.

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Calosso (76’ Colombo), Waqaicece, Rodina, Pasini (48’ Gaetano); Camero (76’ Russo), A. Via; Moretto (cap.), Bance, Perazzoli; Bottacci (70’ Cemicetti), Cutler; Moretti (70’ Horgan), Scatigna (70’ Maggiore), Libero (70’ Acosta). A disposizione: Bolzoni. All. Paoletti-Forte.

Arb. Daniele Pompa (Chieti) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Luzza Antonio (Torino), TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Camero (Sitav Lyons Piacenza) 4/4; Russo (Sitav Lyons Piacenza) 0/1

Cartellini: 25’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Acosta (Sitav Lyons Piacenza)

Note: Campo in buone condizioni, cielo sereno, circa 9°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 5, (Sitav Lyons Piacenza) 2

Player of the Match: Alessandro Via (Sitav Lyons Piacenza)

c. s. Biella Rugby g. c.

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