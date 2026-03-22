Biella Rugby, rimonta pazzesca: vince su Piacenza per 29-28 FOTO e VIDEO

Alla Cittadella del Rugby di Biella abbiamo appena assistito ad una di quelle partite che rimangono nei ricordi di una stagione intera. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A Elite, Biella Rugby supera 29-28, Sitav Rugby Lyons Piacenza al termine di una entusiasmante e tutt’altro che scontata rimonta.

Uno scontro diretto che aveva in palio il sorpasso ai penultimi, distanti alla vigilia, di un solo punto. Una gara nervosa che non ha premiato i gialloverdi soprattutto nella prima parte. La partita si apre su ritmi contenuti, ma è Piacenza troppo spesso a condurre il gioco. I Lyons si mostrano più concreti, più lucidi nella gestione del possesso e più cinici nei momenti chiave. Due mete, firmate Rodina e Waqaicece, entrambe trasformate da Camero, indirizzano il punteggio sul 3-14 all’intervallo. Per Biella, soltanto un piazzato di Cruciani a muovere il tabellino.

Poco ritmo, tanti errori e un Biella che sembra non trovare soluzioni. L’avvio della ripresa non cambia l’inerzia. Al 58’, la terza meta dei Lyons porta il punteggio sul 3-21. La partita sembra scivolare via lentamente. Quando qualcosa innesca la scintilla negli animi e nelle azioni dei padroni di casa e qualcosa inizia a cambiare. Al 59’ è Juan Manuel Ledesma a riaccendere la speranza con una meta da maul avanzante. È la scintilla.

Biella inizia a crederci davvero. Passano pochi minuti e arriva il bis: ancora avanzamento, ancora gioco diretto, fino alla marcatura di Eschoyez. Trasforma Cruciani: 17-21 e partita riaperta. Ma i Lyons non arretrano. Al 70’ segnano la quarta meta del bonus offensivo: 17-28. Dieci minuti alla fine, undici punti da recuperare. Serve tanto cuore.

Biella attacca a testa bassa. Nastaro sfiora una meta in solitaria, fermato a pochi metri. Dalla touche successiva nasce un’altra maul avanzante: ancora Ledesma, ancora meta. Questa volta però la trasformazione non arriva: 22-28. Il tempo scorre e Biella non smette di spingere. All’ultima azione, a tempo scaduto. Foglio Bonda trova il varco decisivo: scatto, rottura della difesa avversaria e meta al centro dei pali. Cruciani non sbaglia: trasformazione e sorpasso 29-28. Una vittoria che vale cinque punti e il sorpasso in classifica, ma soprattutto, una vittoria che restituisce fiducia e ossigeno dopo settimane difficili.

A fine gara, coach Alberto Benettin analizza con lucidità: “Partita non perfetta ma l’importante era il risultato, che è arrivato. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e non solo a parole. Penso che abbiamo emozionato il pubblico con una prestazione tutta rivolta a cercare questa vittoria e il sorpasso in classifica. Sono contento perché finalmente, dopo tre sconfitte pesanti, ci tiriamo su il morale. Affronteremo le ultime quattro partite con più carica. Complimenti a Piacenza, perché è migliorata molto rispetto all’andata.”

Biella Rugby v Sitav Rugby Lyons 29–28 (3-14)

Marcatori. p.t. 25’ m. Rodina tr. Camero (7-0), 34’ c.p. Cruciani (3-7), 39’ m. Waqaicece tr. Camero (3-14); s.t. 58’ m. Cutler tr. Camero (3-21), 59’ m. J.M. Ledesma tr. Cruciani (10-21), 64’ m. Eschoyez tr. Cruciani (17-21), 70’ meta Acosta tr. Camero (17-28), 79’ m. J.M. Ledesma n.t. (22-28), 80’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (29-28)

Biella Rugby Club: Ghelli (37’-40’ Tabet); Nastaro, Foglio Bonda, Cruciani, Morel; Wentzel, Dabalà (52’ Besso); De Biaggio (52’ Mondin), Barilli (40’ J.B. Ledesma), Zucconi; G. Loretti (44’ Gonella), Echoyez; Pavesi (55’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (67’ Sorbera). A disposizione:, Zavallone. All. Benettin.

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Calosso (76’ Colombo), Waqaicece, Rodina, Pasini (48’ Gaetano); Camero (76’ Russo), A. Via; Moretto (cap.), Bance, Perazzoli; Bottacci (70’ Cemicetti), Cutler; Moretti (70’ Horgan), Scatigna (70’ Maggiore), Libero (70’ Acosta). A disposizione: Bolzoni. All. Paoletti-Forte.

Arb. Daniele Pompa (Chieti) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Luzza Antonio (Torino), TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Camero (Sitav Lyons Piacenza) 4/4; Russo (Sitav Lyons Piacenza) 0/1

Cartellini: 25’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Acosta (Sitav Lyons Piacenza)

Note: Campo in buone condizioni, cielo sereno, circa 9°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 5, (Sitav Lyons Piacenza) 2

Player of the Match: Alessandro Via (Sitav Lyons Piacenza)