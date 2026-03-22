Serataccia per TeamVolley: sconfitta senza storia con Santena

Il TeamVolley Lessona incappa in una brutta serata. Le biancoblù hanno meritatamente perso 3-0 a Santena , contro un’avversaria motivata a raggiungere la salvezza nel girone nazionale di Serie B2.

Caimi palleggio e Filippini opposto, Bonini e Barbonaglia al centro, Sola e Bordignon in banda, capitan Fizzotti libero. Gli scambi iniziali del primo set non lasciano presagire nulla di grave. Come sempre Filippini guida l’attacco e Bonini mette a terra il 5-8. Con calma, metodo e grinta le torinesi salgono però di livello e cambiano passo. Sul 16-13 Diego rileva Sola, ma il gap si allarga ulteriormente. Debuttano pure Daffara e Cavaliere, mentre nel tabellino finisce soltanto Bordignon, il servizio cala e Santena chiude con un agevole 25-18.

Partenza veemente delle padrone di casa anche nel secondo parziale (6-4), ma questa volta il TeamVolley regge il colpo, sfruttando le tante imprecisioni avversarie. Un attacco di Macchieraldo forza il primo time-out torinese sull’11-13 e la risposta è un 6-1 che costringe lo staff biancoblù a fare altrettanto. A cambiare è soltanto la resa: Diego e Sola trovano qualche linea buona, ma sul 22-18 il gioco è di nuovo fermo. Il 25-19 non è diverso da quello precedente. Terzo set punto a punto ed estremamente equilibrato nei primi scambi, fino al 12 pari. In quel momento arriva l’ennesima spallata di Santena: 8-2, tra un time-out lessonese e l’altro. La partita scivola via, i cambi non accendono la miccia e il 25-17 chiude una serata grigia.

Coach Alessio Bellagotti dichiara così: “Una prestazione veramente brutta, opaca. Per di più in una partita che avrebbe dovuto rilanciarci, a livello di morale e agonismo, contro una squadra che sta provando a salvarsi. Invece, troppo poco determinate e decise: un conto è perdere contro avversarie di alta classifica, che hanno qualcosa in più di noi, ma se affrontiamo squadre del genere siamo obbligate a mettere continuità. Già all’andata avevamo faticato, perché difendono bene, ma siamo state troppo poco determinate e vive. Abbiamo lasciato cadere palloni che non dovevano cadere, accumulando errori tattici e tecnici: questo ci ha tolto sicurezza. Siamo amareggiati, non possiamo e non meritiamo di finire la stagione con questo tipo di prestazioni. Il TeamVolley merita di più, noi stesse valiamo di più. Non è corretto. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, eppure la mancanza di un obiettivo non può giustificare questa prestazione. Bisognava lottare, come a Moncalieri: anche perdendo, ma non così. Così è pesante”.

MTS SER Volley Academy Santena – TEAMVOLLEY LESSONA 3-0

(25-18/25-17/25-19)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Bordignon 12, Diego 5, Sola 5, Cavaliere, Bonini 3, Barbonaglia, Macchieraldo 4, Filippini 11, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.