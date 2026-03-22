 / Pallavolo

Pallavolo | 22 marzo 2026, 12:00

Serataccia per TeamVolley: sconfitta senza storia con Santena

Ph. Davide Finatti

Ph. Davide Finatti

Il TeamVolley Lessona incappa in una brutta serata. Le biancoblù hanno meritatamente perso 3-0 a Santena, contro un’avversaria motivata a raggiungere la salvezza nel girone nazionale di Serie B2.

Caimi palleggio e Filippini opposto, Bonini e Barbonaglia al centro, Sola e Bordignon in banda, capitan Fizzotti libero. Gli scambi iniziali del primo set non lasciano presagire nulla di grave. Come sempre Filippini guida l’attacco e Bonini mette a terra il 5-8. Con calma, metodo e grinta le torinesi salgono però di livello e cambiano passo. Sul 16-13 Diego rileva Sola, ma il gap si allarga ulteriormente. Debuttano pure Daffara e Cavaliere, mentre nel tabellino finisce soltanto Bordignon, il servizio cala e Santena chiude con un agevole 25-18.

Partenza veemente delle padrone di casa anche nel secondo parziale (6-4), ma questa volta il TeamVolley regge il colpo, sfruttando le tante imprecisioni avversarie.  Un attacco di Macchieraldo forza il primo time-out torinese sull’11-13 e la risposta è un 6-1 che costringe lo staff biancoblù a fare altrettanto. A cambiare è soltanto la resa: Diego e Sola trovano qualche linea buona, ma sul 22-18 il gioco è di nuovo fermo. Il 25-19 non è diverso da quello precedente. Terzo set punto a punto ed estremamente equilibrato nei primi scambi, fino al 12 pari. In quel momento arriva l’ennesima spallata di Santena: 8-2, tra un time-out lessonese e l’altro. La partita scivola via, i cambi non accendono la miccia e il 25-17 chiude una serata grigia.

Coach Alessio Bellagotti dichiara così: “Una prestazione veramente brutta, opaca. Per di più in una partita che avrebbe dovuto rilanciarci, a livello di morale e agonismo, contro una squadra che sta provando a salvarsi. Invece, troppo poco determinate e decise: un conto è perdere contro avversarie di alta classifica, che hanno qualcosa in più di noi, ma se affrontiamo squadre del genere siamo obbligate a mettere continuità. Già all’andata avevamo faticato, perché difendono bene, ma siamo state troppo poco determinate e vive. Abbiamo lasciato cadere palloni che non dovevano cadere, accumulando errori tattici e tecnici: questo ci ha tolto sicurezza. Siamo amareggiati, non possiamo e non meritiamo di finire la stagione con questo tipo di prestazioni. Il TeamVolley merita di più, noi stesse valiamo di più. Non è corretto. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, eppure la mancanza di un obiettivo non può giustificare questa prestazione. Bisognava lottare, come a Moncalieri: anche perdendo, ma non così. Così è pesante”.

 MTS SER Volley Academy Santena – TEAMVOLLEY LESSONA 3-0

(25-18/25-17/25-19)

 TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Bordignon 12, Diego 5, Sola 5, Cavaliere, Bonini 3, Barbonaglia, Macchieraldo 4, Filippini 11, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.

c. s. TeamVolley g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore