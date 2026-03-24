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Running e Trail | 24 marzo 2026, 07:20

Sport, Amron Team entra nel vivo della stagione agonistica: i risultati del fine settimana FOTO

Sport, Amron Team entra nel vivo della stagione agonistica: i risultati del fine settimana

Sport, Amron Team entra nel vivo della stagione agonistica: i risultati del fine settimana

Sabato intenso e ricco di impegni agonistici, coinciso con l’avvio della primavera e favorito da condizioni meteo particolarmente favorevoli.

In mattinata, a Challand-Saint-Victor (AO), si è disputato il Castle’s Trail, prova impegnativa di 23 km con 1600 m D+ positivo. Da segnalare l’ottima prestazione di Emanuele Falla, che ha chiuso al settimo posto assoluto, conquistando anche il primo posto di categoria.

Nel pomeriggio, nel borgo storico del Piazzo a Biella, si è svolta la terza edizione del “Coast to Coast del Piazzo”, gara breve ma selettiva: 7 km con 230 metri di dislivello, caratterizzata da un tracciato tecnico lungo le coste cittadine.

Oltre 200 gli atleti al via. Tra i risultati di rilievo, il 15° posto assoluto (terzo di categoria) di Andrea Pilati, il 35° di Marco Logoteta (ottavo di categoria), il 100° di Luigi Nicoletto (20° di categoria) e il 132° posto di Erika Fabozzi (ottava di categoria).

La stagione entra così progressivamente nel vivo, offrendo i primi riscontri significativi.

C.S. Amron Team, G. Ch.

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