Scuola Pallavolo Biellese, trionfo per l’Under 13

Un gagliardetto in più da appendere in palestra. La formazione Under13 del Lanificio di Sordevolo SPB ha trionfato nella Final Four territoriale Ticino-Sesia-Tanaro, che si è disputata domenica scorsa negli impianti di Santhià e Alice Castello. Nella semifinale della mattina i giovani biellesi si sono imposti con un netto 3-0 sul Volley Vercelli , mentre nella sfida parallela la Pallavolo Altiora è invece riuscita a battere 3-1 la Fortitudo Occimiano . Il match decisivo non ha avuto storia: i ragazzi di coach Leonardo Nicolo hanno sconfitto 3-0 anche i verbanesi, riservandosi così l’onore di indossare la canonica t-shirt arancione dei vincitori. Il Lanificio di Sordevolo SPB guadagna l’accesso alla fase regionale di categoria.

Il commento di coach Leonardo Nicolo: «Posso solo fare i miei più sentiti complimenti a tutta la squadra: portare a casa il titolo territoriale è una conferma importante del nostro valore, oltre che una grande soddisfazione. I ragazzi formano un bel gruppo e si supportano a vicenda, ma in ottica regionale non possiamo nemmeno ignorare alcuni aspetti che a Santhià ci hanno visti meno brillanti. In particolare dobbiamo lavorare sulla nostra organizzazione in campo e sul mantenimento dell’ordine tattico nei momenti di alta pressione. Troppe volte infatti abbiamo perso le posizioni o forzato giocate in modo disordinato, ma la successiva fase richiede una tenuta mentale e una pulizia di gioco diverse. Festeggiamo il titolo con merito, ma da domani si torna in palestra per continuare a migliorare e dare più struttura al nostro sistema di gioco. Un ringraziamento speciale va a coach Simone Marangio per i consigli e il supporto tecnico, ai dirigenti e alla società per la presenza. Infine, un grazie anche ai genitori che sono sempre pronti a sostenere e supportare i loro ragazzi. Godiamoci il titolo, ma restiamo concentrati!».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo molto contenti. È giusto sottolineare come quella della Under13 fosse la quarta Final Four conquistata in queste settimane dalle formazioni del nostro settore giovanile, in attesa della quinta che si disputerà nel weekend imminente. Ci siamo tolti una bella soddisfazione e finalmente siamo anche riusciti a vincere. Un trionfo mai in discussione e lo confermano i punteggi: forse i parziali della finale sono stati un po’ più tirati, ma comunque abbiamo fatto in modo che tutti i ragazzi giocassero. Rappresentano il futuro della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti e ci fa piacere che abbiano confermato - ancora una volta – il valore già dimostrato in campionato. Adesso, dopo i festeggiamenti si torna a lavorare in palestra, per poter onorare al meglio la successiva fase regionale. Sarà senza dubbio più dura ma, come sempre in questi casi, ci permetterà di crescere. Si giocherà una classica fase a gironi, che verrà definita in questi giorni».

TABELLINI FINAL FOUR TST UNDER13

SEMIFINALE 1 (Ore 10) – Palestra comunale di Santhià (VC)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Multimed Volley Vercelli 3-0

(25-9/25-15/25-18)

FINALE (Ore15) – Palestra comunale di Santhià (VC)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora 3-0

(25-22/26-24/25-21)

I NOSTRI CAMPIONI

Lorenzo Angelillo

Sebastiano Bozzato

Matteo Cometti

Edoardo Comotto

Michele Cusatis

Nicolò Dal Bon

Giovanni Del Pero

Daniel La Rocca

Tommaso Magliocco

Davide Pavan

Lorenzo Pavan

Giovanni Tallia

Alessandro Zatti

All. Leonardo Nicolo