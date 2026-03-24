Valdilana, festeggiamenti a Valle Mosso per San Valentino e Carnevale alla Residenza Reda

È tempo di grandi festeggiamenti ed iniziative alla Residenza “Emilio Reda” di Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

In occasione di San Valentino, gli ospiti della struttura hanno cantato e ballato in compagnia di Piero Torello e delle musiche della tradizione. Dopo il momento della merenda condivisa, a tutti sono stati offerti dei dolci omaggi per festeggiare la ricorrenza degli affetti e dell’amore. Inoltre, sabato 14 marzo, si è tenuta una colorata e divertente Festa di Carnevale, nel Salone Polivalente addobbato per l’evento. “Il pomeriggio - affermano dal servizio di animazione della struttura - è stato allietato dalla musica di Enrico e Massimo che, con la fisarmonica e la chitarra, hanno portato allegria e un clima gioioso. Gli ospiti - in maschera - si sono dilettati con canti e danze popolari, accompagnati e supportati dal personale”.

All’iniziativa hanno partecipato anche Fiorita e Fiorito, le due maschere storiche di Valle Mosso che, insieme al gruppo del “Borgo dei Fiori”, hanno donato dolcetti per tutti i nonni. A conclusione dei festeggiamenti, la tradizionale merenda con le bugie di Carnevale. “Vorremmo ringraziare - concludono dalla Residenza - tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento ricreativo: Piero, Enrico e Massimo che già in altre occasioni hanno risposto al nostro invito con disponibilità e spirito di servizio così come Fiorita e Fiorito e tutto il loro “staff” per averci fatto visita”.

Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista la visita dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Crocemosso-Valle Mosso con cui prosegue il progetto “Nonna, raccontami una storia!” che prevede la lettura animata di un albo illustrato da parte di alcuni ospiti a cui segue un momento di festa. Infine, grazie alla generosità e al dono dell’Associazione “Passaggio a Oriente” di Valle Mosso, i nonni della struttura potranno guardare il video “A Carvè ij gat a van a vijè” relativo alla mostra sulla storia dei Carnevali del circondario, da fine Ottocento ai giorni nostri, facendo memoria delle antiche tradizioni e delle grandi manifestazioni che hanno caratterizzato il territorio.