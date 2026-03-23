Camion finisce fuori strada e si ribalta in Superstrada FOTO e VIDEO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 23 marzo, in Superstrada, tra le uscite di Valdengo e Vigliano Biellese, in direzione di Biella. Stando alle informazioni raccolte, un camion è finito fuori strada ribaltandosi di lato per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Sembra che il conducente sia rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per le consuete operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati ora nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico è rallentato ma è al momento scorrevole.