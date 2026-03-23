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CRONACA | 23 marzo 2026, 08:30

Camion finisce fuori strada e si ribalta in Superstrada FOTO e VIDEO

Sul posto Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco.

Camion finisce fuori strada e si ribalta in Superstrada (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Camion finisce fuori strada e si ribalta in Superstrada (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 23 marzo, in Superstrada, tra le uscite di Valdengo e Vigliano Biellese, in direzione di Biella. Stando alle informazioni raccolte, un camion è finito fuori strada ribaltandosi di lato per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

Sembra che il conducente sia rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per le consuete operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati ora nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico è rallentato ma è al momento scorrevole.

g. c.

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