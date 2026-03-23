Nuova tappa nel Biellese per il Progetto Euro-Giovani

Prosegue con successo il Progetto Euro-Giovani, iniziativa promossa dal comune di Cerrione (capofila) in collaborazione con numerosi paesi del territorio biellese, associazioni, terzo settore e istituti scolastici, e sostenuta da Regione Piemonte e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Lo scorso 18 marzo, presso il Salone Polivalente di Cavaglià, si è svolto il seminario dal titolo “Istituzioni UE e storia dell’integrazione europea”, un importante momento formativo rivolto ai giovani, condotto dalla docente Gabriella Bigatti, Europrogettista e project manager con 30ennale sperienza nel settore.

Più di 40 studenti dell'Istituto Alberghiero “E. Zegna” di Cavaglià (’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti”) vi hanno partecipato, accompagnati dalla prof.ssa Elisabetta Carrera e vari docenti. A fare gli onori di casa: Stefano Pozzato, consigliere del comune di Cavaglià, assieme a Anna Maria Zerbola, vicesindaco di Cerrione, Manuela Chioda, primo cittadino di Salussola e Manuel Gusulfino, sindaco di Dorzano.

L’incontro ha offerto ai partecipanti un’occasione concreta per approfondire il funzionamento delle istituzioni europee, la storia del processo di integrazione e il ruolo attivo che le nuove generazioni possono assumere nella costruzione dell’Europa di domani.

Il progetto Euro-Giovani si sviluppa attraverso due azioni principali:

● Azione 1 – Cittadini d’Europa, dedicata alla formazione civica, ai valori Europei e alla partecipazione attiva

● Azione 2 – Cittadini di Benessere, focalizzata su salute, benessere e valorizzazione del territorio.

Proprio nell’ambito dell’Azione 2, si avvicinano i prossimi appuntamenti aperti e gratuiti per i giovani del territorio – dai 15 ai 34 anni:

● 21 marzo: Camminata naturalistica nell’area del Lago di Viverone, con partenza da Dorzano e arrivo a Viverone, organizzata in collaborazione con Slowland Piemonte ETS e i Comuni di Dorzano e Roppolo. Un’esperienza immersiva tra natura, movimento e socialità

● Dal 19 aprile: avvio del ciclo di attività EURO-GIOVANI Arti Marziali & Fitness (con Fudoshin), che coinvolgerà diversi Comuni del territorio – tra cui Dorzano, Sandigliano, Occhieppo Superiore e Ponderano – promuovendo il benessere psicofisico e stili di vita sani attraverso discipline sportive accessibili a tutti

● 25 aprile: Camminata “La salute si costruisce passo dopo passo” a Salussola, realizzata con il coinvolgimento del Comune di Salussola, Amici dell’Ospedale di Biella ETS, Proloco Amici di Arro e Comune di Cerrione, un evento che unisce attività fisica, sensibilizzazione e partecipazione comunitaria in una giornata simbolica per il Paese.

Il progetto continuerà nei prossimi mesi con numerose altre attività, tra cui incontri, visite studio, eventi sportivi e momenti di confronto, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani locali, rafforzandone il senso di cittadinanza europea e promuovendo il benessere individuale e collettivo.

Per informazioni e aggiornamenti sui vari eventi è possibile rivolgersi ai Comuni aderenti e ai partner del progetto.