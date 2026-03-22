Tennistavolo, splendido 2° posto per Tommaso Zoppello nella sesta categoria di Biella: Motta agli ottavi nel quinta

Fine settimana scorso di grande soddisfazione per il giovane portacolori dello Splendor Tommaso Zoppello che, nel torneo nazionale di sesta categoria, conquista il secondo gradino del podio sconfitto solo in finale da una rappresentante proveniente dalla Toscana. Un altro tassello importante per questo atleta che, nell'ultimo anno, ha alzato notevolmente l'asticella dei suoi risultati, con ottime prestazioni anche con la squadra.
Nel campionato regionale di D1, nella stessa gara, Francesco Bidese approda ai sedicesimi. Buona prestazione anche di Edoardo Motta che, nella due giorni pongistica, alla palestra dell'ITIS di Biella, ha raggiunto gli ottavi nel quinta categoria, sconfitto proprio dal vincitore del torneo.
Nel Singolo Over 7 Saitta Andrea e Zoppello Mattia escono agli ottavi. Non passano il girone Alvarado Leonardo, Giorgio Pichetto, Caschili Riccardo, Saitta Alessandro e Zoppello Alberto.