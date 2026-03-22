Cavaglià, gusti autentici e proposte speciali alla Prateria Steakhouse per Pasqua e Pasquetta FOTO

Cavaglià, gusti autentici e proposte speciali alla Prateria Steakhouse per Pasqua e Pasquetta

A Cavaglià la Pasqua e la Pasquetta hanno il sapore della convivialità e della buona cucina. La Prateria Steakhouse celebra le festività con una serie di proposte speciali pensate per esaltare la qualità delle materie prime, la passione per la carne e il piacere di stare insieme a tavola. Qui, si potranno scoprire i sapori unici delle proposte, immerso nella splendida vista sul Golf Club Cavaglià.

Per l’occasione, lo staff ha studiato diversi piatti accattivanti che uniscono tradizione e carattere, particolarmente adatti per le festività di questo periodo. L’atmosfera calda e accogliente de La Prateria Steakhouse fa da cornice perfetta ai pranzi e alle cene delle feste, rendendo ogni momento un’occasione da condividere con famiglia, amici o colleghi. Una Pasqua e Pasquetta all’insegna del gusto, dove la qualità incontra l’ospitalità.

La Prateria Steak House si trova all'interno della clubhouse del Golf Club Cavaglià, in via Santhià 75, a Cavaglià.

Contatti: 0161.966771/966772 o ristorante@golfclubcavaglia.it