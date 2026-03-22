Il minibasket cresce a Sagliano Micca

Settimana dopo settimana il gruppo di minibasket in Valle Cervo continua a crescere: sempre più bambini si avvicinano a questo bellissimo sport fatto di gioco, movimento e amicizia. Al Polivalente di Sagliano Micca ogni venerdì pomeriggio i piccoli atleti si ritrovano per imparare i primi fondamentali del basket ma soprattutto per divertirsi insieme in un ambiente sereno e positivo.

“È bello vedere come, allenamento dopo allenamento, il gruppo diventi sempre più numeroso e affiatato: nuovi amici, tanta energia e la voglia di mettersi in gioco – riporta l’amministrazione comunale - Il corso di minibasket è gratuito e aperto a tutti i bambini che vogliono provare questo sport. L’appuntamento è per ogni venerdì, dalle 15.30 alle 16.30, al Polivalente del paese. Un grazie agli allenatori e a chi rende possibile questa bella iniziativa per i bambini della nostra valle. La squadra cresce… e il divertimento anche”.