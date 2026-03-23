Prevenzione degli incendi, serata informativa a Pollone, Perroni: "Serve un'educazione diffusa per tutta la comunità"

Insieme al gruppo AIB Biella "Orso" e con l'intervento dei Carabinieri Forestali di Sordevolo, nella serata di venerdì 20 marzo si è tenuto un incontro divulgativo di informazione e prevenzione nell'ambito degli incendi, presso Cascina Emilia nel Parco della Burcina, a Pollone (BI).



Nell'ambito della convenzione stipulata con il gruppo AIB Biella "Orso", l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore ha organizzato una serata divulgativa con l'obiettivo di trasmettere informazioni e metodi di prevenzione nell'ambito degli incendi, in particolare l'attenzione si è focalizzata sul comportamento da tenere in caso di avvistamento incendi.

Presenti tra i relatori, insieme al gruppo AIB Biella "Orso", anche i Carabinieri Forestali di Sordevold che, insieme ai guardiaparco dell'Ente, hanno potuto riportare la loro esperienza e le procedure da porre in atto per le dovute segnalazioni in caso di avvistamenti.



Tra i partecipanti, era presente l'Amministrazione Comunale di Pollone, mentre per I'Ente Parco erano presenti il Vicepresidente Davide Chiarletti, la Direttrice Monica Perroni e il guardiaparco Giuseppe De Santo,

"Come Ente", afferma la Direttrice, "siamo molto soddisfatti di poter realizzare una concreta sinergia con gli attori e i presidi già esistenti sul territorio, proprio con l'obiettivo di poter garantire una maggior sicurezza, una migliore informazione e un'educazione diffusa per tutta la comunità".