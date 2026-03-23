Orto, piantine giuste al momento giusto: i consigli di Gardenville Biella VIDEO

Dopo aver preparato il terreno, è il momento di scegliere cosa mettere a dimora. Ma non tutte le piantine si piantano nello stesso periodo: rispettare i tempi è fondamentale per ottenere buoni risultati.
Nel nuovo episodio delle “pillole di giardinaggio” di Gardenville si parla proprio di questo: dalle varietà che resistono al fresco, come insalate e cavoli, fino alle colture estive — pomodori, peperoni e zucchine — che richiedono temperature più stabili.
Spazio anche alle piantine innestate, riconoscibili dal nodo sul fusto: una soluzione più resistente, produttiva e adatta a chi vuole ottenere il massimo, anche con poco spazio.
L'episodio precedente: Orto, la stagione comincia dal terreno. Gardenville: come prepararlo nel modo corretto
Nei prossimi episodi:
- Le aromatiche dell’orto
- Difendere l’orto in modo naturale
Gardenville
Via De André – Biella (accanto al Centro Commerciale Gli Orsi)
015 9248258
Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30