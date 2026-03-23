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Basso Biellese | 23 marzo 2026, 08:40

Le mille e una nota, concerto a Cavaglià con la Filarmonica

Le mille e una nota, concerto a Cavaglià con la Filarmonica (foto di repertorio)

Le mille e una nota, concerto a Cavaglià con la Filarmonica (foto di repertorio)

Le mille e una nota: il fascino, le usanze e la magia dei luoghi raccontati nelle fiabe de “Le mille e una notte” attraverso musiche descrittive e coinvolgenti. Questa l’iniziativa messa in campo dalla Filarmonica di Cavaglià, in programma alle 21 di sabato 28 marzo, al salone polivalente di Cavaglià. Al termine del concerto, si terrà un piccolo rinfresco presso la sede di via Vercellone 1.

g. c.

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