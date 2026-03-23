 / CRONACA

CRONACA | 23 marzo 2026, 15:31

Furto a Quaregna Cerreto: rubano oro e bigiotteria

Furto a Quaregna Cerreto: rubano oro e bigiotteria - Foto di repertorio

Furto a Quaregna Cerreto: rubano oro e bigiotteria - Foto di repertorio

Un furto all'interno di un'abitazione è stato denunciato nella giornata di ieri a Quaregna Cerreto, dove ignoti si sono introdotti all’interno di un alloggio situato al secondo piano di una palazzina.

Secondo quanto emerso, il furto sarebbe avvenuto nell’arco del pomeriggio. I malviventi sono entrati tramite forzatura della porta finestra della camera da letto e i carabinieri hanno accertato il danneggiamento del vetro. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro l’abitazione e rubato alcuni monili in oro e della bigiotteria.

Sono presenti videocamere di sorveglianza e le immagini verranno visionate nell’ambito degli accertamenti.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore