Ciclismo, Stars Cup 2026: domani la presentazione a Cossato

Si terrà domani, martedì 24 marzo, dalle 17 alle 19, l’appuntamento con la presentazione degli eventi sportivi in calendario per il 2026. L’incontro è in programma a Cossato, nella Sala Eventi di Villa Ranzoni.
Nel corso del pomeriggio verranno illustrati i principali appuntamenti legati alla nuova stagione, con particolare attenzione al circuito di crono e cicloscalate “Stars Cup 2026” e alla pedalata gravel libera BI-VAL 2026.
La presentazione offriràuna panoramica sulle iniziative sportive, mettendo al centro due proposte dedicate agli appassionati delle gare in salita e del gravel.
Per ulteriori informazioni sulle gare della Stars Cup è possibile consultare il sito ufficiale: www.starscup.it.