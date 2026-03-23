Il Team Dipaolo regala spettacolo al Vayupak Fight Day 4

Grande spettacolo e forti emozioni al Vayupak Fight Day 4, andato in scena a Pont-Saint-Martin, dove il Team Dipaolo, guidato dal coach Samuel Dipaolo del Paul Fit Studio – Home Gym ASD, si è reso protagonista di una prestazione intensa e ricca di significato, al di là dei singoli verdetti. Nel comparto dilettantistico, gli atleti del team hanno dimostrato carattere, crescita e spirito combattivo.

Maria Sole Monteleone ha affrontato due incontri: nel primo ha risentito dell’emozione e della tensione iniziale, mentre nel secondo ha saputo reagire con grande maturità, disputando un match di alto livello contro un’avversaria esperta, mettendo in mostra tecnica e determinazione.

Esordio più che positivo per Abdellah Nahal, che dopo appena un mese di pratica ha conquistato un pareggio nel Light Contact, offrendo una prestazione sorprendente per grinta e personalità. Per Giacomo Mori e Pietro Formiga, il risultato non è stato favorevole, complice anche la pressione e l’intensità degli avversari, ma entrambe le prestazioni rappresentano un importante passo nel percorso di crescita sportiva.

Marco Fila ha affrontato due incontri: nel primo ha tenuto testa a un avversario nettamente più esperto, dimostrando grande tenacia, mentre nel secondo ha ottenuto un pareggio dal sapore di vittoria, al termine di un match combattuto. Prestazione generosa anche per Leonard Dibu, che nonostante il verdetto sfavorevole ha dato vita a un incontro intenso e combattuto fino all’ultimo secondo, uscendo dal ring con la consapevolezza di aver dato tutto. Buone indicazioni anche per Luca Desillani, al suo esordio: al di là del risultato, la prestazione ha soddisfatto tutto il team , lasciando intravedere ampi margini di miglioramento.

Tra i risultati positivi spicca la vittoria di Alessandro Grometto, bravo a gestire un match complesso soprattutto dal punto di vista mentale, confermando le sue qualità. Prestazione dominante per Riccardo Morini, autore di una vittoria netta che evidenzia la sua crescita, tanto da proiettarlo verso il debutto nel full contact nei prossimi appuntamenti. Applausi anche per il giovanissimo Alessandro Sogno Fortuna, appena 12 anni, che ha entusiasmato il pubblico con una brillante vittoria regalando spettacolo confermandosi un vero campione portando a casa una bellissima vittoria e confermandosi un talento promettente.

Nella parte serale, dedicata al full contact, Vincent Calarco ha conquistato un pareggio di grande valore contro un avversario di alto livello, al termine di un match intenso e combattuto: un risultato che, per il team, vale quanto una vittoria e conferma la qualità del lavoro svolto in preparazione. Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio il match per il titolo italiano WMO Amateur di Muay Thai, che ha visto protagonista il giovane Matteo Fatarella. Il talento del Team Dipaolo ha dato vita a un incontro spettacolare, affrontando un avversario di altissimo livello in una battaglia senza esclusione di colpi.

Nonostante la sconfitta di misura, Fatarella ha dimostrato ancora una volta il suo valore, combattendo con straordinaria determinazione anche dopo aver riportato la frattura del piede durante il match. Un vero esempio di spirito guerriero, condiviso anche dall’avversario, anch’egli uscito dall’incontro con una frattura al naso. Un confronto che ha entusiasmato il pubblico e confermato il livello tecnico elevato della competizione.

Grande la soddisfazione del coach Samuel Dipaolo, che al termine dell’evento ha voluto sottolineare l’impegno dei suoi atleti: “Sono estremamente fiero dei miei ragazzi. Hanno dato tutto, con cuore, sacrificio e determinazione. Al di là dei risultati, ciò che conta è la crescita e lo spirito dimostrato sul ring.”

Il Team Dipaolo continua così il proprio percorso di crescita, alzando costantemente il livello delle proprie prestazioni. Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto a Jonathan Astarita per l’organizzazione impeccabile dell’evento, che si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel panorama degli sport da combattimento.