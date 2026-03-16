Ginnastica ritmica, Elena Pavanetto e Giulia Sapino ammesse alla finale nazionale di specialità

Si è disputato nel weekend, presso il palazzetto dello sport di Busto Arsizio, il campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica FGI Junior/Senior Zona Tecnica 1. Sono scese in pedana, nei tre giorni di gara, quasi 300 ginnaste in rappresentanza delle migliori associazioni che si occupano di Ritmica di Piemonte/Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

A rappresentare i colori della società candelese sono state chiamate Giulia Sapino nella categoria Senior 2 (anno 2009) ed Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino nella Junior 2 (anno 2011). Buoni i risultati ottenuti dalle atlete care alla DT Tatiana Shpilevaya; infatti Giulia Sapino ha ottenuto il nono posto nella specialità cerchio ed il sesto nel nastro, Ginevra Bravaccino ha conquistato l’ottavo posto nella specialità cerchio ed il diciassettesimo alle clavette mentre Elena Pavanetto ha ottenuto uno splendido argento al nastro ed un quattordicesimo alla palla. Il regolamento FGI prevede l’ammissione alla fase nazionale, delle prime tre ginnaste classificate di ogni zona tecnica ed ai migliori 5 punteggi, fuori podio, per ogni specialità, considerando le cinque zone tecniche in cui è stata suddivisa l’Italia. Risultano pertanto ammesse alla finale nazionale Elena Pavanetto e Giulia Sapino in quanto, oltre ai podi: ammissione diretta; le atlete della Rhythmic School si sono rese protagoniste di posizioni fuori podio con punteggi elevati entrando nel novero delle cinque atlete ammesse extra podio.

Le finali nazionali di Specialità Gold J/S di ginnastica Ritmica si disputeranno a Campobasso nel secondo weekend di aprile e vedranno scendere in pedana Elena Pavanetto e Giulia Sapino nella specialità nastro. Ha seguito le atlete in gara lo staff tecnico RS formato dalla DT Shpilevaya e dalla istruttrice Arianna Prete che commentano le performances delle loro atlete: “La prova interregionale, ora denominata Zona Tecnica, è una gara particolarmente complessa in quanto nel nostro raggruppamento sono molte le ginnaste di valore che ambiscono alla finale nazionale, per cui la competizione è estremamente combattuta, oltre ad essere particolarmente partecipata. Prova ne è che le atlete fino al sesto/settimo posto hanno punteggi superiori alle ginnaste delle altre zone tecniche. E’ pertanto necessario non commettere alcun piccolo errore per aver accesso alla fase nazionale. Le nostre atlete hanno condotto delle buone esibizioni, macchiate però, chi più chi meno, da piccole imperfezioni, che le giurie hanno sanzionato. Pavanetto e Sapino hanno ottenuto il pass, purtroppo Bravaccino, complice anche un po' di sfortuna, non lo ha ottenuto, anche se ha gareggiato con molta grinta ricevendo parecchi complimenti. Occorre ora lavorare sui dettagli e sulle parti di esercizio migliorabili per ottimizzare le performances per presentarci al nazionale adeguatamente preparate e competitive”.

Nel prossimo weekend spazio alle allieve Gold che gareggeranno ad Arcore impegnate anch’esse nella loro prova interregionale o di Zona Tecnica che dir si voglia. Difenderanno i colori della Rhythmic School le sorelle Giardina, Grace nella categoria A1 e Margot nelle Allieve 4.